22 Ocak Pazartesi İSTANBUL BEŞİKTAŞ elektrik kesintisi: BEŞİKTAŞ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. BEŞİKTAŞ'de 22 Ocak Pazartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte BEŞİKTAŞ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BEŞİKTAŞ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BEŞİKTAŞ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah ALKARANFİL, ASMA, CÖMERT, FESLEĞEN, HACI ADİL, HANIMELİ, HAYAT, KARANFİL, KARANFİL ARALIĞI, PALMİYE, PROF. AHMET KEMAL ARU, REZENE, YOSUN, ÇAMLIK, ÇAYIRÇİMEN sk bölgelerinde 22/01/2024 10:00:00 - 22/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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