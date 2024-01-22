22 Ocak Pazartesi İSTANBUL ÇATALCA elektrik kesintisi: ÇATALCA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:20

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:20

İSTANBUL ÇATALCA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ÇATALCA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ÇATALCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-AKALAN mah sk / BAŞAK mah sk / BELGRAT mah sk / CELEPKÖY mah sk / DAĞYENİCE mah sk / GÖKÇEALİ mah sk / HALLAÇLI mah sk / HİSARBEYLİ mah sk / KALEİÇİ mah sk / KALFA mah sk / KARACAKÖY MERKEZ mah sk / KESTANELİK mah sk / KIZILCAALİ mah sk / OKLALI mah sk / ORMANLI mah sk / SUBAŞI mah sk / YALIKÖY mah sk / YAZLIK mah sk / ÇANAKÇA mah sk / ÇİFTLİKKÖY mah sk / ÖRCÜNLÜ mah sk / ÖRENCİK mah sk / İHSANİYE mah sk / İNCEĞİZ mah sk / İZZETTİN mah sk bölgelerinde 22/01/2024 10:00:00 - 22/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah KAYANDERE, MECNUN, MİHRİCAN, MİHRİMAH, SIVAT, TABYALAR sk / KIZILCAALİ mah BAŞKOMUTAN ATATÜRK, GÜLFİDAN, GÜZÜN ÇIKMAZI, HALK , KARAKAYA, KARAKOÇAN ÇIKMAZI, KARBEYAZ ÇIKMAZI, KARINCA ÇIKMAZI, KASAP ÇIKMAZI, NURHAYAT ÇIKMAZI, ORKİDE, PAMUK, SAMET sk / ÇANAKÇA mah HAFIZ ÇIKMAZI, HÜDAYİ, TABYALAR, UYUM sk / ÖRCÜNLÜ mah BAĞDERE ÇIKMAZI, BAŞKOMUTAN, ERDOĞAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KAYANDERE, KILAVUZ ÇIKMAZI, KILIÇ ÇIKMAZI, SIVAT sk bölgelerinde 22/01/2024 10:00:00 - 22/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah ASAF, HANİCE, KIBRIS ŞEHİDİ ABDÜLKADİR TANGUÇ, KIZILCA sk / İNCEĞİZ mah MEDENİYET, İNCEĞİZ sk bölgelerinde 22/01/2024 10:00:00 - 22/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.