22 Ocak Pazartesi İSTANBUL SARIYER elektrik kesintisi: SARIYER ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:20

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:20

İSTANBUL SARIYER ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SARIYER ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SARIYER mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah BALTALİMANI ÇAYIR sk / EMİRGAN mah BOSTANLI, BOYACIKÖYÜ YOKUŞU, FIRIN, HAKKAK YÜMNİ, KOZA, MÜHENDİSLER, SAKIP SABANCI, TAN, ÇAMLAR, ŞİRİN sk / REŞİTPAŞA mah KIRMIZIÇAM sk bölgelerinde 22/01/2024 03:30:00 - 22/01/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.