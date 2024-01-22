22 Ocak Pazartesi İSTANBUL SİLİVRİ elektrik kesintisi: SİLİVRİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:20

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:20

İSTANBUL SİLİVRİ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SİLİVRİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SİLİVRİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah DEVRİM, HAMLE, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SEVGİ, UĞUR DÜNDAR sk bölgelerinde 22/01/2024 00:00:00 - 22/01/2024 05:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FEVZİPAŞA mah Gülbağlar sk bölgelerinde 22/01/2024 09:00:00 - 22/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FATİH mah MUSTAFA BİNGÖL sk / YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, ERKİN BALABAN sk bölgelerinde 22/01/2024 09:00:00 - 22/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah LAZ KADRİ ÇIKMAZI, SAİT GİRGİN, SİLİVRİ GAZİTEPE, YENİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 22/01/2024 13:00:00 - 22/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.