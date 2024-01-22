22 Ocak Pazartesi İSTANBUL ZEYTİNBURNU elektrik kesintisi: ZEYTİNBURNU ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:20

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:20

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ZEYTİNBURNU ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ZEYTİNBURNU mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 10., 11., 11/1., 11/4., 12., 12/1., 13., 14., 225., 227., 231., 29/1., 62/1., 62/2A, 62/3., 62/4., 62/5., 62/6., 62/7., 63., 64/6., 64/7., 9., İSA YUSUF ALPTEKİN sk / SÜMER mah 211., 29/1., 29/10., 29/11., 29/12., 29/13., 29/4., 29/9., ŞEHİT PİYADE ER YAŞAR YEŞİLKIR sk bölgelerinde 22/01/2024 09:00:00 - 22/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.