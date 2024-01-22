22 Ocak Pazartesi İZMİR BUCA elektrik kesintisi: BUCA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:21

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:21

İZMİR BUCA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BUCA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BUCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında GAZİLER MH.; YAVUZ SULTAN SELİM CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında İZKENT; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında İZKENT MH.; 1310. SK., 1317. SK., 1318. SK., 1319. SK., 1320. SK., 1321. SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, PARK İÇİ YOLU, YAVUZ SULTAN SELİM CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 12:00:00.000 saatleri arasında KURUÇEŞME; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 12:00:00.000 saatleri arasında KURUÇEŞME MH.; 203/28. SK., 203/40. SK., 203/42. SK., AHMET PİRİŞTİNA, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 10:00:00.000 saatleri arasında İZKENT; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 10:00:00.000 saatleri arasında İZKENT MH.; 1307. SK., 1310. SK., 1313. SK., 1314. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 10:30:00.000 saatleri arasında İZKENT; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında ADATEPE; , 26, 26. SK., elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında ADATEPE MH.; 15. SK., 22. SK., 28. SK., 35. SK., 35/1. SK., 9. SK., 11. SK., 14. SK., 15/1. SK., 16. SK., 18. SK., 18/1. SK., 26/1. SK., 7. SK., 9. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 10:30:00.000-2024-01-22 11:00:00.000 saatleri arasında İZKENT; , 1311. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 10:30:00.000-2024-01-22 11:00:00.000 saatleri arasında İZKENT MH.; 1302. SK., 1303. SK., 1304. SK., 1305. SK., 1306. SK., 1308. SK., 1309. SK., 1315. SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DEDE KORKUT CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 11:00:00.000-2024-01-22 11:30:00.000 saatleri arasında İZKENT; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 11:00:00.000-2024-01-22 11:30:00.000 saatleri arasında İZKENT MH.; 1208. SK., 1302. SK., 1304. SK., DEDE KORKUT CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 11:30:00.000-2024-01-22 12:00:00.000 saatleri arasında MURATHAN; , Azerbaycan Cd., İSİMSİZ32 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 11:30:00.000-2024-01-22 12:00:00.000 saatleri arasında MURATHAN MH.; 1201. SK., 1202. SK., 1203. SK., 1203/1. SK., 1203/2. SK., 1204. SK., 1205. SK., 1206. SK., 1207. SK., 1208. SK., 1209. SK., 1210. SK., 1211. SK., 1212. SK., 1213. SK., 1214. SK., 1227. SK., 1229. SK., 1230. SK., 1231. SK., 1232. SK., 1233. SK., KAZAKİSTAN CD., TÜRKMENİSTAN CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 13:00:00.000-2024-01-22 13:30:00.000 saatleri arasında AYDOĞDU MH.; KIRGIZİSTAN CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 13:00:00.000-2024-01-22 13:30:00.000 saatleri arasında MURATHAN; , Azerbaycan Cd., İSİMSİZ31, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 13:00:00.000-2024-01-22 13:30:00.000 saatleri arasında MURATHAN MH.; 1202. SK., 1202/1. SK., 1202/10. SK., 1202/2. SK., 1202/3. SK., 1202/4. SK., 1202/5. SK., 1202/6. SK., 1202/7. SK., 1202/8. SK., 1212. SK., 1213. SK., 1214. SK., 1225. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 13:30:00.000-2024-01-22 14:00:00.000 saatleri arasında AYDOĞDU; İSİMSİZ25 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 13:30:00.000-2024-01-22 14:00:00.000 saatleri arasında AYDOĞDU MH.; 1202/9. SK., 1203 SK., KIRGIZİSTAN CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 13:30:00.000-2024-01-22 14:00:00.000 saatleri arasında MURATHAN; , Azerbaycan Cd., İSİMSİZ11 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 13:30:00.000-2024-01-22 14:00:00.000 saatleri arasında MURATHAN MH.; 1202/11. SK., 1202/8. SK., 1225. SK., 1228. SK., KIRGIZİSTAN CD., TÜRKMENİSTAN CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 14:00:00.000-2024-01-22 14:30:00.000 saatleri arasında MURATHAN; , Azerbaycan Cd. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 14:00:00.000-2024-01-22 14:30:00.000 saatleri arasında MURATHAN MH.; 1226. SK., 1234, 1235. SK., 1237. SK., 1238. SK., 1239. SK., 1240. SK., 1242. SK., 1243. SK., 1244. SK., 1245. SK., 1246. SK., 1247. SK., 1248. SK., 1249. SK., 1250. SK., EV-KA-1 PAZAR YERİ İÇİ YOLU, KAZAKİSTAN CD., KIRGIZİSTAN CD., YAVUZ SULTAN SELİM CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 14:30:00.000-2024-01-22 15:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 14:30:00.000-2024-01-22 15:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET MH.; 1252. SK., 1253. SK., 1254. SK., KAZAKİSTAN CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 15:30:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET; , 1251. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 15:30:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET MH.; 1252. SK., 1253. SK., 1254. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 15:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 15:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET MH.; 1255. SK., 1256. SK., 1260. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 16:00:00.000-2024-01-22 16:30:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET; , 1251. SK., İSİMSİZ10 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 16:00:00.000-2024-01-22 16:30:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET MH.; 1257. SK., 1258. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 16:30:00.000-2024-01-22 17:00:00.000 saatleri arasında ÇAĞDAŞ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 16:30:00.000-2024-01-22 17:00:00.000 saatleri arasında ÇAĞDAŞ MH.; ALİ ŞİR NEVAİ CD., DEDE KORKUT CD., KAZAKİSTAN CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 16:30:00.000-2024-01-22 17:00:00.000 saatleri arasında İZKENT MH.; 1312. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır