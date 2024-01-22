22 Ocak Pazartesi İZMİR ÇİĞLİ elektrik kesintisi: ÇİĞLİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İZMİR ÇİĞLİ ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. ÇİĞLİ'de 22 Ocak Pazartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte ÇİĞLİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İZMİR ÇİĞLİ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ÇİĞLİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ÇİĞLİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 13:00:00.000 saatleri arasında SASALLI MERKEZ; , elektrik kesintisi yaşancaktır
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