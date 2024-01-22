22 Ocak Pazartesi İZMİR GÜZELBAHÇE elektrik kesintisi: GÜZELBAHÇE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:21

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:21

İZMİR GÜZELBAHÇE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GÜZELBAHÇE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GÜZELBAHÇE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 14:00:00.000 saatleri arasında ÇAMLI; İZMİR-SEFERİHİSAR YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 14:00:00.000 saatleri arasında MUSTAFA KEMAL PAŞA MH.; 2349. SK., 2353. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 14:00:00.000 saatleri arasında YELKİ; , NAMIK ELAL CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 14:00:00.000 saatleri arasında YELKİ MH.; 2540. SK., 2544. SK., 2546. SK., 2559. SK., 2561. SK., 2567. SK., 2732. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır