22 Ocak Pazartesi İZMİR KARABURUN elektrik kesintisi: KARABURUN ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:21

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:21

İZMİR KARABURUN ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KARABURUN ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KARABURUN mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında HASSEKİ; , HASSEKİ, İSİMSİZ1, İSİMSİZ11, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ26, İSİMSİZ5, İSİMSİZ9, İSİMSİZ1 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında HASSEKİ MH.; CİKMAZ, HASSEKİ YOLU, HASTAYİZ, SAKIZTEPE SİTESİ İÇ YOLU, TENHA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKBAHÇE; , EĞRİLİMAN, İSİMSİZ10, İSİMSİZ100, İSİMSİZ103, İSİMSİZ106, İSİMSİZ107, İSİMSİZ108, İSİMSİZ109, İSİMSİZ11, İSİMSİZ110, İSİMSİZ111, İSİMSİZ114, İSİMSİZ115, İSİMSİZ118, İSİMSİZ12, İSİMSİZ121, İSİMSİZ122, İSİMSİZ129, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ148, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ3, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ41, İSİMSİZ43, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ51, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ59, İSİMSİZ6, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ7, İSİMSİZ70, İSİMSİZ72, İSİMSİZ73, İSİMSİZ74, İSİMSİZ76, İSİMSİZ8, İSİMSİZ99, KÜÇÜKBAHÇE, KÜÇÜKBAHÇE DENİZGİREN elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKBAHÇE MH.; 8107, KÜÇÜKBAHÇE YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında MERKEZ; , , 1170, 1171, 1178, 1189, İSİMSİZ71, İSİMSİZ72, İSİMSİZ73, İSİMSİZ74 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında PARLAK; , ÇARDAK TEPESİ, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, OVA İÇİ, OVAİÇİ, ÖREN DERESİ KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında PARLAK MH.; ÇULLU YÜZÜ, ÖREN DERESİ, PARLAK KÖYÜ, TARLAİÇİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında SALMAN; , BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRK, DENİZGİREN, İSİMSİZ1, İSİMSİZ111, İSİMSİZ125, İSİMSİZ126, İSİMSİZ16, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ33, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, SALMAN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında SALMAN MH.; SALMAN KÖYÜ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında SARPINCIK; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ14, İSİMSİZ18, İSİMSİZ2, İSİMSİZ21, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ8, sarpıncık, SARPINCIK KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında SARPINCIK MH.; SARPINCIK, SARPINCIK YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında TEPEBOZ; , İSİMSİZ73, İSİMSİZ77, , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ132, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ173, İSİMSİZ2, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ31, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ6, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ66, İSİMSİZ68, İSİMSİZ69, İSİMSİZ7, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ73, İSİMSİZ76, İSİMSİZ78, İSİMSİZ80, İSİMSİZ81, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ86, İSİMSİZ88, İSİMSİZ9, yok elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında YAYLA; , İSİMSİZ3, İSİMSİZ5, YAYLA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında YAYLA MH.; YAYLAKÖY YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında BOZKÖY; , 1106, 1111, 1112, 1119, 1120, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ147, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ2, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ34, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, KOLCA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında BOZKÖY MH.; 1121, AKÇEKİLİSE, BOZKÖY KÖYÜ İÇ YOLU, BOZKÖY YOLU, ÇAMLIK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, TAŞKIN DENİZ SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında MERKEZ MH.; 1100, 1156, 1164, 1175 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında TEPEBOZ MH.; AYIŞIĞI SİTESİ, TEPEBOZ, TEPEBOZ YOLU, YENİLİMAN elektrik kesintisi yaşancaktır