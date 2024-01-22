22 Ocak Pazartesi İZMİR ÖDEMİŞ elektrik kesintisi: ÖDEMİŞ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:21

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:21

İZMİR ÖDEMİŞ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ÖDEMİŞ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ÖDEMİŞ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 14:30:00.000 saatleri arasında GERELİ; , GERÇEKLİ YOLU, GERELİ KÖYÜ İÇ YOLU, İSİMSİZ10, İSİMSİZ104, İSİMSİZ108, İSİMSİZ109, İSİMSİZ11, İSİMSİZ110, İSİMSİZ111, İSİMSİZ112, İSİMSİZ113, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ57, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ67, İSİMSİZ68, İSİMSİZ69, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ72, İSİMSİZ73, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ76, İSİMSİZ77, İSİMSİZ79, İSİMSİZ80, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ86, İSİMSİZ87, İSİMSİZ88, İSİMSİZ89, İSİMSİZ90, İSİMSİZ91, İSİMSİZ92, İSİMSİZ93, İSİMSİZ94, İSİMSİZ95, KİRAZ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 14:30:00.000 saatleri arasında KIŞLA; İSİMSİZ11 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 14:30:00.000 saatleri arasında TÜRKÖNÜ; İSİMSİZ12 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 14:30:00.000 saatleri arasında YOLÜSTÜ; , GERÇEKLİ YOLU, İSİMSİZ18, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ58, İSİMSİZ67, İSİMSİZ69, KİRAZ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 14:30:00.000 saatleri arasında YOLÜSTÜ MH.; GERELİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 15:00:00.000 saatleri arasında GÜNLÜCE; İSİMSİZ38 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 15:00:00.000 saatleri arasında KARADOĞAN; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 15:00:00.000 saatleri arasında TÜRKMEN; , Yeniceköy küme evler elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 15:00:00.000 saatleri arasında YENİCEKÖY; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ44, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, YENİCEKÖY, YENİCEKÖY YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır