22 Ocak Pazartesi İZMİR SEFERİHİSAR elektrik kesintisi: SEFERİHİSAR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İZMİR SEFERİHİSAR ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. SEFERİHİSAR'de 22 Ocak Pazartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte SEFERİHİSAR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İZMİR SEFERİHİSAR ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SEFERİHİSAR ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SEFERİHİSAR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 13:00:00.000 saatleri arasında CAMİKEBİR; , GÖZSÜZLER CD. 3. ÇK. elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 13:00:00.000 saatleri arasında CAMİKEBİR MH.; 86. SK., 98/1, GÖZSÜZLER CD., GÖZSÜZLER CD. 2. ÇK., KARAKAYALAR KÜME EVLER SK., SERPİL ERCANLI CD., SIĞACIK KONAKLARI İÇİ KONAKLARI elektrik kesintisi yaşancaktır
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