22 Ocak Pazartesi İZMİR URLA elektrik kesintisi: URLA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:21

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:21

İZMİR URLA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında URLA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte URLA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 15:00:00.000 saatleri arasında SIRA; , 1.ÜÇEVLER, İSİMSİZ10, MANOLYA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 15:00:00.000 saatleri arasında SIRA MH.; 2. ÜÇ EVLER SK., DİK YOKUŞ SK., SIRA KUŞÇULAR elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 15:00:00.000 saatleri arasında YENİ; , KONUK, UZUN elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 15:00:00.000 saatleri arasında YENİ MH.; ERİNÇ SK. elektrik kesintisi yaşancaktır