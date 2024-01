22 Ocak Pazartesi KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:27

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:27

KOCAELİ ilinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYİ mahallelerinde ARSLANKAYA SK., HAYRETTİN UZUN CD., İZMİT SANAYİ SİTESİ 14. CD., İZMİT SANAYİ SİTESİ 4. CD., KOCAER SK., KUMLUK SK., KUMRU SK., KUMSAL SK., ZEYTİNDALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, DENİZ, SIRINTEPE, ŞİRİNTEPE mahallelerinde ADAK SK., AHUDUDU SK., ATABEY SK., BERAT SK., CANSUN SK., CENGİZ SK., ÇAĞRI SK., ÇAKIL, ÇAKIL SK., ÇALI SK., ÇARDAK SK., DOGANÇAY, DOĞANÇAY SK., ENDER SK., GÜLSEREN SK., GÜNAYDIN SK., ILKE, ILKE SK., İLKE SK., KARABULUT SK., KARAYOLU SK., KEREM CAN, KEREM CAN SK., KOCATEPE SK., MİNİ SK., NAZLI, NAZLI SK., NILAY, NİLAY SK., OKAY SK., PAPATYA, PETROL OFİSİ CD., PLAJ YOLU SK., PORTAKAL ÇİÇEĞİ SK., REZZAN SK., SIRIN, ŞEBNEM SK., ŞİRİNTEPE SK., TURUNÇ SK., YAHYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞAÇAĞIL, ÇAKMAKLAR, ÇALCA, ÇAVUŞLU, TATARAHMET, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKII, ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, DERELİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAMANLI MEVKİİ KÜME EVLER, YİĞİTALP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, ÇAKMAKLAR, ŞEREFSUNGUR, TAHTALI, TATARAHMET mahallelerinde ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DELIHASANLAR MEVKII, DELİHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DERELI MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARAMANLI MEVKII, KARAMANLI MEVKII KÜME EVLER, TURAŞ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, DEREKÖY, HAYRİYE, KARAAHMETLI, KARAAHMETLİ, KAYACIK, OLUKLU, YALAKDERE mahallelerinde 208. CD., 231. CD, 231. CD., 2905., 2923., 2925., 2938., 2947., 3101., 4 TEMMUZ SK., AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞ SK., ÇANAKKALE CD., ÇATAL SK., DARIYER, FEVZİ ÇAKMAK CD., GAZİLER MEVKİ, GAZİLER MEVKİ KÜME EVLER, GÖLCÜKLER, HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET-HAYRİYE YOLU SK, ILAYDA DEMIR, KARAAHMETLI MERKEZ MEVKII, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARTAL, KISIKYOL, KONUT SK., MEZARLIK ALTI MEVKII, MEZARLIK ALTI MEVKİİ, MEZARLIK ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, OKÇU TEPE, OKÇU TEPE SK., OLUKLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAAHMETLİ YOLU SK, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, SEYRAN SK., SULTAN BAYBARS, YUKARI ÇESMELER MEVKII, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYTİN SK., ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, KULLAR YAKACIK, YAYLACIK mahallelerinde AKYÜZ, AKYÜZ SK., ALPEREN SK., BASRA SK., BİRİNCİ SK., ÇELENKOGLU, ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DOĞAL SK., DOSTLUK SK., DÜRÜST SK., EĞİTİM SK., ERKUL SK., GÜZ SK, HACI HASAN, HACI HASAN SK., HASAN KAR SK., HÜSEYIN TEPECIK, HÜSEYİN TEPECİK CD., ILHAN, İLHAN SK., KARBEYAZI SK., KUBİLAY SK., MEMLEKET, MEMLEKET SK., SERINCAN, SERİNCAN SK., SULTAN BABA SK., TALİM SK., TOPALLAR, TOPALLAR CD., ULUBATLI, ULUBATLI SK., VOLKAN, YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YELIZ, YELİZ SK., YILDIRAY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde BİNDALLI SK., ÇAMLIBEL SK., DEMOKRASİ CD., DİNÇ SK., FERAH, GÜRÜN, GÜRÜN SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., NADİR SK., SELİMİYE CD., SUBAŞI SK., ŞAŞMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR mahallelerinde CIHAN, CİHAN SK., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., ONURLU SK., SAKIRDEDE, UMUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER mahallelerinde BAHAR SK., İREMNUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER, DUMLUPINAR, FATİH mahallelerinde AKGÜN SK., BASARAN, ÇAKMAK, DİCLE CD., HEMŞİRE SK., ISMETPASA, KEMALPAŞA CD., KUL SK., KURTULUS, KURTULUS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER, ISTASYON mahallelerinde AKGÜN, ATAÇ SK., AYDINLAR SK., BADEM SK., BAGIMSIZ, BAĞIMSIZ SK., BORAN SK., BOSTANLI, BOSTANLI SK., ÇAKMAK SK., İSMETPAŞA CD., KEMALPASA, NIZAM, ÖZEN, ÖZTÜRKLER SK., SARVAN SK., SEKBANLI SK., ŞEN SK., TOPÇU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAŞUKİYE, YANIK mahallelerinde EĞRELTİ SK., KAVAK SK., KAVLANLIK, KAVLANLIK SK., KAVLANLIK/2, SAPANCA YOLU CD., YANIK ORTA/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde AKKUŞ SK., AKMEŞE YOLU CD., ALACA SK., BAŞTÜRK SK., BERIL, BERİL SK, BİTKİ SK., ÇAM SK., ÇETIN, ÇETİN SK., DOĞRU SK., GÖKÇEN SK., GÜZEL SK., HACI İBRAHİM CD., HASAN YILMAZ CD., HASANPASA, HASANPAŞA CD., KAMU CD., KOCATÜRK SK., KORKMAZ SK., KUTLU SK., MUSTAFA ÖZ CD., ÖZ SK., ÖZBİL SK., ÖZCANLAR SK., ÖZDEMIR ATMAN, ÖZDEMİR ATMAN CD., ÖZTÜRK SK., PASALI, SADUN ATIĞ CD., SANDAL SK., SEVER SK., ŞEHİT FATİH KABAN CD., TANRIKULU, TANRIKULU SK., TEM BAĞLANTI YOLU CD., TETİK SK., TOPAL, TOPAL SK., TOPUZ SK., TOR SK., TURHAN SK., TÜRKOĞLU SK., TÜRKÖZ SK., TÜRKYILMAZ, TÜRKYILMAZ SK., YÜKSEL SK., ZAFİYET SK., ZİNDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde ANKA, ARPALIK, ARPALIK CD., BALLI BADEM SK, BAŞARAN SK., BEREN, BEREN SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., D-130 KARAYOLU CD., DADAS, DEMOKRATLAR, EMİNOĞLU SK., FEZA SK., İBİŞOĞLU SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, OSMAN ŞENOL CD., PETEK, PETEK SK., POSTACI, SEBAHATTİN YAKUT CD., SOYSAL SK., ŞİMAL SK, TATAR SK., YILDIZLAR SK., ZİYARET SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 17 AĞUSTOS, ATALAR, BARBAROS, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇAMLITEPE, ESENTEPE, FATIH, FATİH, GÜNEY, HACI OSMAN, ILIMTEPE, İBNİSİNA, İLİMTEPE, KIRAZLIYALI, KIŞLADÜZÜ, KİRAZLIYALI, KUZEY, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, SARIMEŞE, ŞEHİTEKREM, ŞİRİNYALI, TEPECIK, TEPECİK, YAVUZ, YAVUZ SULTAN, YENIYALI, YENİYALI, YUKARI HEREKE mahallelerinde 10. SK., 12. SK., 19 MAYIS SK., 2 HAZİRAN SK., 23 NİSAN SK., 230., 29 EKİM SK., 30 AĞUSTOS SK., 4. SK., 5., 5. SK., 6. SK., 7. SK., 8., 8. SK., 9 EYLÜL SK., A.DİLEK SK., ABA SK, ABDİ İPEKÇİ SK., ABDURRAHMAN GAZİ SK., AÇELYA SK, ADALET SK., ADATEPE SK., ADİL ATAM SK., ADİL SK, ADNAN ACARLAR, ADNAN ACARLAR SK., ADNAN KAHVECİ CD., ADNAN MENDERES, AFYONKARAHİSAR SK., AGADERE, AĞAÇ SK, AĞAÇLI SK., AĞADERE CD., AHLAK, AHMET AYIK SK., AHMET BİLEK SK., AHMET PETROLCÜ SK., AKABE SK., AKAR SK., AKASYA CD., AKASYALI SK., AKBAŞ SK., AKBAYIR SK., AKÇA AĞAÇ SK., AKÇA SK., AKÇALI SK., AKDENİZ SK., AKGÜL SK., AKIN GEMİCİ SK., AKIN SK, AKIN SK., AKRABA SK, AKSU SK., AKŞEMSETTİN CD., ALAADDIN YÜKSEL, ALAADDİN YÜKSEL CD., ALACA, ALADAĞ SK., ALAN, ALAN SK., ALBAY SK., ALEV, ALIÇ, ALIÇ SK., ALİ NAİLİ MORAN SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., ALİ YÜCEL SK., ALİBEY SK., ALPASLAN BULVAR, ALTAY SK., ALTIN SK., ALTINLI SK., ANITTEPE SK., ANT SK., ARAS SK., ARDIÇ SK., ARI SK., ARIKAN SK., ARİF SK, ARKA SK., ARMA, ARMAĞAN SK., ARPACI SK., ARŞIN SK, ASALET SK., ASIK MEVLÜT IHSANI, ASİL SK., ASKERİ YOL SK, ASMALI SK., ASUDE, AŞIK MEVLÜT İHSANİ SK., ATA, ATA CD., ATAK, ATAK SK., ATAKAN SK., ATALAY SK., ATAMAN SK., ATATÜRK BULVAR, ATİK SK., ATLI SK., ATMACA, ATMACA SK., AVCI SK., AYAZMA SK., AYDINTEPE, AYDINTEPE SK., AYIK SK., AZİZ SK., AZİZİYE ZAFERİ SK., BABALI SK., BAGDAT, BAGDAT CD., BAGDATLI, BAGLAR, BAĞDAT CD., BAĞDATLI CD., BAĞLAR CD., BAHADIR, BAHADIR SK., BAHÇE SK., BAHRİYE ÜÇOK CD., BAKÜ SK., BALABAN SK., BALLI, BALLI SK., BANDIRMA SK., BARIŞ SK., BAŞAK SK., BAŞÇAVUŞ SK., BATI SK., BATTAL SK., BAYDAR ALT SK., BAYRAKLI SK., BAYRAKTAR, BAYRAKTAR CD., BAYRAM SIT, BAYRAM ŞİT SK., BEDRETTİN KARAFAKIOĞLU CD., BEGONYA SK., BELEDİYE YOKUŞU SK., BELEN CD., BENLİ SK., BENNA, BENNA SK., BEREKET SK., BESTE SK., BEŞİKÇİ SK., BEYAZ SK., BEYAZIT, BEYAZIT SK., BEYLERBEYİ SK., BİLEZİKÇİ SK., BİLGE SK., BİLGİ SK., BİLGİN SK., BİLİM SK., BİLLUR SK., BİŞKEK SK., BODUR SK., BONCUK SK., BOSTAN, BOSTAN SK., BOYACI, BOYACI SK., BOZDAĞ SK., BOZKURT SK., BUDAK SK., BUDAKLI SK., BUĞDAY SK, BUKET SK., BURÇ, BURÇ SK., BÜŞRA SK., BÜTÜN, CABİR TOKER SK., CAHIT ZARIFOGLU, CAHİT KAYRA SK., CAHİT ZARİFOĞLU CD., CAMI SK., CAMİLİ SK., CAN SK., CANAN SK., CANBAY SK., CANDAN SK., CANDARLI SK., CANDAŞ SK., CELAL ATİK SK., CEMAL GÜRSEL CD., CEMAL YANILMAZ SK., CEMRE SK., CENK SK., CESUR SK., CEVAT YURDAKUL CD., CEVHER DUDAYEV, CEVHER DUDAYEV CD., CEVHER SK., CEVİZ SK., CEYHAN, CEYHAN SK., CEYLAN SK., CIHANGIR, CİHANER SK., CİHANGİR SK., CİVA SK., CİVAN SK, CÖMERT SK., CUMHURIYET, CUMHURİYET BULVAR, ÇAĞ SK., ÇAKABEY SK., ÇAKI SK., ÇAKILLI SK., ÇAKMAKLI, ÇAKMAKLI SK., ÇALDIRAN SK., ÇALIŞKAN SK., ÇAMLI CD., ÇAMYAYLA KÖYÜ DEĞİRMENÖZÜ MAH, ÇANAKKALE SK., ÇAPRAZ SK., ÇARŞI CD., ÇAVUŞ SK., ÇAYIR SK., ÇAYIRLIK SK., ÇELEBİ SK., ÇELİK SK., ÇELİKEL SK., ÇENEDAG, ÇENEDAĞ CD., ÇERKEZ SK., ÇESMECI, ÇEŞME SK., ÇEŞMECİ SK., ÇETİN EMEÇ CD., ÇINARLI CD., ÇINARLIYOL SK., ÇİÇEKÇİ SK., ÇİĞDEM SK., ÇİĞDEMLİ SK., ÇİĞİLTEPE SK., ÇİM SK., ÇİMEN SK., ÇOBAN SK., ÇOBANÇUKURU SK., ÇÖMLEKÇİ SK., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., DADAŞ SK., DAGLAR, DALBASTI, DALBASTI SK., DALYAN SK., DAMAR SK., DAMLA SK., DEDE KORKUT SK., DEDEOĞLU SK., DEĞİRMEN SK., DEMIRKOL, DEMIRKOL SK., DEMİR SK., DEMİRCİ SK., DEMİRKAYA SK, DEMİRKOL SK., DEMİRYOLU SK., DENİZ SK., DENİZCİLER CD., DEPO SK., DERE, DERE SK., DERELİ SK, DERELİ SK., DERLİ SK., DERMAN SK., DERYA, DERYA CD., DERYALAR SK., DEVA SK., DEVİR SK., DILBER, DILMEN, DİDEM SK., DİK SK., DİLAVER SK., DİLBER SK., DİLMEN SK., DOGAN ÖZ, DOGU, DOĞAN CD., DOĞANAY SK., DOĞU SK., DORUK CD., DOST SK., DÖNMEZ SK., DUATEPE SK., DUMLUPINAR SK., DURMAZ SK., DURMUŞ SK., DURU SK., DUT SK., DUYGU, DUYGU SK., DUYGULU SK., DÜZ SK., DÜZGÜN SK., EBABİL SK., EBRAR SK, EBRU SK., EDIRNE, EDİRNE SK., EFE, EFE SK., EFENDILER, EFENDİLER SK., EFLATUN SK, EGE SK., EGEMEN SK., EKIN, EKİN SK., ELİFLİ SK., ELMA SK., ELMALI SK., ELMAS SK., ELVAN SK., EMEK SK., EMİROĞLU SK., EMMİ SK, EMRE SK., ENGIN, ENGİN SK., ENSAR SK., ERCAN SK., ERDAL BEY, ERDAL BEY SK., ERDEMİR SK., ERDEMİRCİ SK., ERDEMLI, ERDEMLİ SK., ERDOGAN, ERDOĞAN SK., EREN SK., ERGENEKON, ERGENEKON SK., ERGUVAN SK., ERIKLI, ERIS, ERİK SK., ERİKLİ SK., ERİM SK., ERİŞ SK., ERMAN SK., EROĞLU SK., ERZURUM SK., ESEN SK., ESENTEPE, ESENTEPE CD., ESER SK., ESKI ISTANBUL YOLU, ESKİŞEHİR SK., ESREF BITLIS, EŞREF BİTLİS CD., ETHEM AĞA CD., EVRENSEL, EVRENSEL SK., EVRİM SK., EYÜP SK., EZGİ SK., FATİH SK., FECIR, FECİR SK, FELEK SK., FENER SK., FERAH SK, FETIH, FETİH CD., FEVZİ ÇAKMAK SK., FINDIK SK., FIRAT SK., FİDAN SK., FULYA, FULYA SK., FUNDA SK., GARP SK., GAYE SK., GAZANFER BİLGE SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ CD., GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., GAZİANTEP SK., GAZİLER CD., GEDIZ, GEDİZ SK., GELİNCİK SK., GENÇ SK., GENÇOĞLU SK., GİRİT SK., GİZEM SK., GLÜCKAUF SK., GONCA, GONCA SK., GÖÇER SK., GÖKALP SK., GÖKNAR, GÖKSU SK., GÖNÜL, GÖNÜL CD., GÜL SK., GÜLAĞACI SK., GÜLBAHAR SK., GÜLCAN SK., GÜLÇİN SK., GÜLDEN SK., GÜLDESTE SK., GÜLDİBİ SK, GÜLER, GÜLER SK., GÜLİSTAN SK., GÜLPINAR SK., GÜLÜM SK., GÜMRÜKÇÜLER, GÜMRÜKÇÜLER CD., GÜMÜS, GÜMÜSLÜ, GÜMÜŞ SK., GÜMÜŞLÜ SK., GÜNCE, GÜNCE SK., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., GÜNDÜZ CD., GÜRGEN SK., GÜRKAN, GÜRKAN SK., GÜVEN SK., GÜVENİR SK., GÜVENLİ SK., GÜVERCIN, GÜVERCİN SK., H.AKAR, H.AKAR SK., HACI MUHARREM SK., HACI SK., HAFIZ SK., HALE SK., HALİDE EDİP ADIVAR CD., HALK SK., HAMIT KAPLAN, HAMİT ÇAVUŞ SK., HAMİT KAPLAN CD., HAMİT KAPTAN SK., HARMAN SK., HARUN ÇETİNTEMEL SK., HASAN ALİ YÜCEL CD., HASAN GENÇ, HASAN GENÇ SK., HASAN KESKİN SK., HASAN ÖZSOY, HASAN ÖZSOY SK., HASAN SEVİNÇ SK., HASAN TAHSİN SK., HASAT SK., HATTAT, HATTAT SK, HAYAT SK., HAYDAR ZAFER SK., HAYMANA SK., HAYRAT, HAYRAT SK., HAYRİ KULUMBUR CD., HAZAR, HAZAR SK., HELAL SK., HICRET, HIDAYET, HIZIRREIS, HIZIRREİS CD., HIZMA, HİCRET CD, HİCRET CD., HİDAYET SK., HİKMET SK., HOŞGÖR SK., HUZUR, HUZUR SK., HÜLYA SK., HÜNKAR SK., HÜR, HÜR SK., HÜRMET SK, HÜRRIYET, HÜRRİYET BULVAR, HÜSEYIN TETIK, HÜSEYİN AKBAŞ SK., HÜSEYİN KARAYAMAÇ SK., HÜSEYİN TETİK CD., IBNI SINA, IÇ, IHLAMUR CD., IHLAMURLU SK., IKIZLIÇESME, ILGIN SK., IRMAK SK., ISILAY, ISMET ATLI, ISMET INCE, ISTASYON, ISTIKLAL, IŞILAY SK, IŞILAY SK., İ.OZAN SK., İBNİ SİNA CD., İÇ SK., İHLAS SK, İKİZLER ÇEŞME SK., İKİZLER SK., İKİZLİÇEŞME SK., İLK KURŞUN SK., İLKBAHAR SK., İLKDURAK SK., İMREN SK., İNAN SK., İNCİ SK., İNCİR SK., İNKILAP SK., İNÖNÜ CD., İRFAN CD., İSMET ATLI SK., İSMET İNCE SK., İSMET İNÖNÜ CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KADI SK., KADIRGA SK., KADİR SK., KAHRAMAN SK., KAHYA, KAHYA SK., KALBURCU KÖY YOLU, KALBURCU KÖY YOLU SK., KALBURCU YOLU, KALBURCU YOLU SK., KALEM SK., KALEMLİ SK., KALENDER SK., KALYON SK., KAMİL SK, KAMURAN ERBUĞA SK., KANAL SK., KANDIRA CD., KANDİL SK., KANYON SK., KAPTAN, KAPTAN MUSTAFA SK., KARA HÜSEYİN SK., KARAAĞAÇ SK., KARAALİPAŞA CD., KARABEKİR SK., KARAGÖZ SK., KARAGÜMRÜK SK., KARAMÜRSEL SK., KARANFİLLİ SK., KARANİ SK., KARDEŞ SK., KARDEŞLER SK., KARINCA, KARINCA SK., KARLI SK., KARTAL SK., KARTOPU SK., KAYA SK., KAYISI SK., KAYNARCA SK., KAYTANCI SK., KAZIM AYVAZ, KAZIM AYVAZ SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KEKLİK SK., KELEBEK SK., KEMAL NEHROZOĞLU CD., KEMAL SK., KENT, KENT CD., KESER SK., KESKİN SK., KILIÇ SK., KINALI SK., KIRAZ, KIRCI, KIRCI SK., KIŞLA SK., KIYAK SK., KIZILAĞAÇ SK., KIZILCA SK., KIZILCIK, KIZILDAG, KIZILDAĞ SK., KİRAZ CD., KİRAZCI SK., KİREÇÇİ SK., KOCA YUSUF, KOCA YUSUF CD., KOCATEPE, KOCATEPE CD., KOÇAK SK., KONUK SK., KONYA, KONYA SK., KOOPERATİFLER CD., KORDON SK., KORU SK., KÖPRÜ CD., KÖRFEZ CD., KÖRFEZ RADAR, KÖRFEZ RADAR KÜME EVLER, KURŞUN SK., KURTULUŞ SK., KUVAYİ MİLLİYE SK., KUYU DİBİ SK., KUYU SK., KUZEY, KUZEY SK., KÜÇÜK SK., LEYLA ATAKAN CD., LIMAN YOLU, LİDER SK., LİMAN SK., LİMAN YOLU SK., LOJMAN SK., LOZAN SK., M.AYIK, M.AYIK SK., M.DAGISTANLI, M.DAĞISTANLI SK., M.OKTAY SK., MALİK AKBAŞ CD., MANOLYAM SK., MARMARA SK., MARTI, MEDİNE SK., MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKİF ERSOY CD., MEHMET OKTAL SK., MEHMET YÜKSEL CD., MEHTAP CD., MELEK SK., MELİK SK., MENDERES CD., MENEKSE, MENZİL SK., MERA SK., MERCANLI, MERCANLI SK., MERDİVENLİ SK., MERT SK., MESCİT SK., METIN YÜKSEL, METİN SK., METİN YÜKSEL CD., MEVLANA, MEVLANA CD., MEVLEVİ SK., MEYDAN SK., MIDILLI, MIHÇI SK., MITHAT BAYRAK, MİDİLLİ SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., MİMAR SİNAN SK., MİNE ATALAY SK., MİTHAT BAYRAK SK., MORLALE, MORLALE SK., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., MUHARREM CANDAS, MUHARREM CANDAŞ SK., MUHLİS YİĞİT CD., MURAT SK., MUSTAFA AGA, MUSTAFA AĞA SK., MUSTAFA OKTAY SK., MUTLULUK SK., MÜRVET SK., NADAS, NADAS SK., NAGİHAN SK., NAIP, NAİP SK., NALAN, NALAN SK., NAME SK., NAR SK., NARLI, NARLI SK., NASIFLAR SK., NASUH AKAR SK., NASUH SK., NAZIM ATEŞ SK., NAZIM HIKMET, NAZIM HİKMET CD., NAZMİ OĞUZ SK., NEBİ SK., NECATİ ÖKSE CD., NECİP FAZIL CD., NEHİR SK., NENE HATUN, NENE HATUN CD., NEYZEN SK., NİHAL ADSIZ SK., NİMET SK., NİŞAN SK., NİZAM SK., NUH, NUH CD., NUR SK., NURİ EFENDİ SK., NURİ MADAZLI SK., OBA SK., OCAK SK., OKTAY UZUNER SK., OKUL SK., ONUR SK., ORHAN KARABULUT CD., ORTA KONAK SK., OSMAN ENGIN, OYA SK., OYMAK SK., OZANLAR, OZANLAR SK., ÖĞRETMEN SK., ÖĞRETMENLER CD., ÖMER TOPUZ SK., ÖMERAĞA SK., ÖMÜR, ÖMÜR SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZCAN SK., ÖZDEMİR SK., ÖZEL SK., ÖZENLER CD., ÖZER SK., ÖZGÜ SK., ÖZGÜN SK., ÖZGÜR SK., ÖZLEM, ÖZLEM SK., ÖZNUR SK., PALA SK., PAPATYALI SK., PARK CD., PARLAK, PARLAK SK., PAZAR, PAZAR CD., PETKIMLILER, PETKİM DOLUM TESİSİ SK, PETKİMLİLER CD., PETROL CD., PİR SULTAN SK., POLIS, POLİS SK., RADAR, RAŞİT BEY SK., RIHTIM, RIHTIM CD., RIZA DOĞAN SK., SAATÇİ SK., SAHIL, SAHIL CD., SAHİL CD, SAHİL CD., SAKARYA CD., SAKIZ SK., SAKİNLER SK., SALIM, SALİM SK., SALKIM SK., SAMSUN SK., SAMSUNLU AHMET SK., SANAYİ CD., SANCAK SK., SANCAKLI SK., SANCAR SK., SAPAN SK., SARI, SARI SK., SARMAŞIK SK., SARUHAN SK., SAYAR SK., SAYGIN SK., SEBAT SK., SEÇKIN, SEÇKİN SK., SEDA, SEDA CD., SEDAT YENIGÜN, SEDAT YENIGÜN CD., SEDAT YENİGÜN CD., SEDİR SK., SEFA CD., SEFER BAYGIN, SEFER BAYGIN SK., SEFER SK., SEHIT ERDOGAN ÇÖPOGLU, SEHIT MEHMET KAPLAN, SEHIT MUSTAFA, SELİMAĞA SK., SELİMİYE SK., SELVİ SK., SELVİLİ SK., SENLIK, SERAMİK CD., SERÇE SK., SERHATLI SK., SERIF ÇANGA CD., SERİN SK., SEVİNÇ SK., SEYDA, SEYDA CD., SEYHAN, SEYHAN SK., SEYMEN SK., SEYRANTEPE, SEZENLER CD., SEZER, SEZER SK., SILA, SILA SK., SIRRI ACAR SK., SITE, SİPAHİ SK., SİTE SK., SİVAS SK., SOLMAZ, SOLMAZ SK., SOYLU, SOYLU SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÖKÜN SK., SÖNMEZ SK., SUNA SK., SÜLEYMAN DEMIREL, SÜLEYMAN DEMİREL CD., SÜLEYMAN SK., SÜMBÜL, SÜMBÜL SK., SÜMBÜLLÜ SK., ŞADIRVAN SK., ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞAHİN SK., ŞAKİR SK., ŞAMİL SK., ŞAN SK., ŞANLI SK., ŞANTİYE YOLU SK, ŞARK SK., ŞEHIT MEHMET KAPLAN CD., ŞEHİT BİLGİN VARLI SK., ŞEHİT CEMAL SK., ŞEHİT ERDOĞAN ÇÖPOĞLU SK., ŞEHİT ERHAN ATAŞ SK., ŞEHİT HALİL İBRAHİM SK., ŞEHİT HÜSEYİN SK., ŞEHİT KUBİLAY CD., ŞEHİT MEHMET KAPLAN CD., ŞEHİT MEHMET SK., ŞEHİT MUSTAFA SK., ŞEHİT RAMİS SK., ŞEHİT RIFAT SK., ŞEHİT YUSUF SK., ŞEKER SK., ŞEKERLİ SK., ŞENEL SK., ŞENLİ SK., ŞENLİK SK., ŞENTÜRK SK., ŞEREFİYE CD., ŞERİF ÇANGA CD., ŞEYDA CD., ŞİMAL SK., ŞİNASİ KUŞ SK., ŞİRİNYER SK., ŞÜKRAN SK., TAFRAN, TAFRAN SK., TAKSİM SK., TAN SK., TARİH SK., TARLA SK., TAŞOCAKLARI KÜME EVLER, TAYFUN CD., TAYFUR SK., TEK KAPI, TEK KAPI SK., TINAZTEPE SK., TOPEL, TOPEL SK., TOPRAK SK., TRAKYA SK., TUGRUL, TUĞRA SK., TUĞRUL CD., TUNAHAN, TUNAHAN CD., TUNCAY, TUNCAY SK., TUNÇ SK., TURAN DURSUN CD., TURGUT SK., TURNA SK., TÜPRAŞ SOSYAL TESİSLERİ YOLU S, TÜRKBEY SK., TÜRKELİ CD., UFUK SK., UĞUR SK., UĞURLU SK., ULUBATLI HASAN CD., ULUS SK., ULUSOY, ULUSOY SK., UYGUN, UYGUN SK., UYUM SK., UZUN, UZUN SK., ÜÇYILDIZ CD., ÜMİT SK., ÜNÜSAN SK., ÜRÜN SK., ÜSTÜN CD., ÜSTÜNER SK., ÜZENGİ SK., ÜZÜM SK., VADİ SK., VAKIF SK., VALİDE HANIM SK., VARAN, VARAN SK., VAROL, VATAN SK., VEFA SK., VİŞNE SK., VOLKAN SK., YAKACIK, YAKACIK SK., YAKUT SK., YALI CD., YALILAR SK., YASAR YILMAZ, YASEMİNLER SK., YAŞAM SK., YAŞAR DOĞU CD., YAŞAR ERKEN SK., YAŞAR KEMAL SK., YAŞAR YILMAZ SK., YAY SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YAYLA, YAYLA SK., YAYLALI SK., YAYLI SK., YEDITEPE, YENI ÇESME, YENİGÜN SK., YEŞİL SK., YEŞİLÇINAR SK., YEŞİLTEPE SK., YILDIRIM, YILDIRIM BEYAZIT CD., YILDIRIMLI SK., YILDIZ CD., YILDIZ SK., YILMAZ SK., YONCA, YONCA SK., YUNUS EMRE CD., YUVA SK., YÜCE SK., YÜCEL SK., ZAFER CD., ZAMBAK SK., ZEMZEM SK., ZEYTİNLİ SK., ZIRAAT, ZIRVE, ZİRAAT SK., ZÜBEYDE, ZÜBEYDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KERPE, KINCILLI mahallelerinde ANIL SK., ASIM AMCA, AZRA SK., ÇAMLIK SK., DURAK SK., GEBEŞ SK., GENÇLİK CD., HAKAN SK., İLBEY SK., KANARYA SK., KAPTAN CD., KAYALIK SK., KERPE LIMAN, KERPE MARTI, MANOLYA SK., MARTI SK., MENEKŞE SK., MERDİVEN SK., MIÇO CD., MOTEL SK., NAZ ÇIKMAZI SK., PAPATYA SK., ŞİMŞEK SK., TEK SK., TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDURAK, KIRKARMUT, SARIAHMETLER, SARICAALI, SARICAALİ, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLI, TOPLUCA mahallelerinde BESKES MEVKII, BEŞKEŞ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYAZITLAR MEVKII, BEYAZITLAR MEVKİİ, BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BILALLI MEVKII, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKII, CABBARLAR MEVKII KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇILLER MEVKII KÜME EVLER, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇOBANALILER MEVKII, ÇOBANALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇUKUR MEVKII, ÇUKUR MEVKİİ KÜME EVLER, DOĞU CD., IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARAKIRAZ MEVKII, KARAKİRAZ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKII KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEREMLER MEVKII, KEREMLER MEVKII KÜME EVLER, KEREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKII, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KORUKLAR MEVKII, KORUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, MUHARREMLER MEVKII, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, RAMAZANPASALAR MEVKII, RAMAZANPAŞALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKII, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARICAALI MERKEZ MEVKII, SARICAALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARICAALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAHTACILAR MEVKII, TAHTACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÜTÜK MEVKII, ÜTÜK MEVKİİ KÜME EVLER, YAGCILAR MEVKII, YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKII, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIŞ, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY, TATLIKUYU mahallelerinde 1319/2. SK., 1801. SK., 1802. SK., 1803. SK., 1803/1. SK., 1804/2. SK., 1804/4. SK., 1804/5. SK., 1805. SK., 1805/3. SK., 1805/4., 1805/4. SK, 1805/4. SK., 1805/5. SK., 4102., 4127., 4127. SK, ANİBAL CD., DAR SK., DENIZ, DENİZ CD., GAZI DEDE, GAZİ DEDE CD., GÖZDE SK., GÜNEY YANYOL CD., HARMANYOLU SK., LALE SK., MUALLİM KÖY CD., SAĞLIK SK., ÜÇ KUYULAR SK., YALI SK., ZEYTİNLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, OVACIK mahallelerinde 3340., 3341, 3341., 3343., 3344, 3344., 4334, 4334., 4336, 4336., 4337., 4341, 4341., CUMAKÖY FATIH, CUMHURİYET CD., EVREN SK., FATİH, GÜLBEN SK., KARDELEN SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., YASEMİN SK., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YENİ ÇEŞME SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANLI mahallelerinde 11. SK., 2. SK., 4505. SK, 4509. SK., 4510. SK., 4511, 9. SK., KÖMÜRCÜOĞLU CD., ÖMER COŞKUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KİRAZPINAR mahallelerinde 2746. SK, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 18:00-20:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3202. SK, 3236. SK., 3248., BANU SK., EMİR SK., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, ORGANIZE, ORGANİZE CD., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKEŞLİ, DEMIRCILEROSB, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 540/2. SK., 561. SK., 562. SK., AKPINAR SK., ÇERKEŞLİ CD., DENEME SK., ELMACIK DERE YOLU SK., İSTİKLAL, İSTİKLAL CD, MANASTIR TEPE SK, UZUNTARLA SK, VALILER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 17 AĞUSTOS, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ŞİRİNYALI, YUKARI HEREKE mahallelerinde ADIL, ADIM SK, AGAÇ, AHVAL, AHVAL SK, AKINCILAR SK., AKİDE SK, ALAMET, ALAMET SK, AREFE SK, ARIF, ASLAN SK., ASLIM SK., AYVALI SK., BAHÇECİ SK., BAYRAK, BEKTAŞ SK., BEYLERBEYI, BEYLERBEYİ SK, BEYZADE SK., BOLLUK, BOLLUK SK., BUGDAY, BUHARA SK, CANLI SK., CIVAN, ÇAMLICA SK., ÇARSI, ÇIMENLIK, ÇİMENLİ, ÇİMENLİK SK., ÇOBANÇUKURU, DALGIÇ SK., DEFNE SK., DOLUNAY SK., EMİNE SK., ERMİŞ SK., ESMA SK, FATİH SULTAN MEHMET CD., GAMZE SK, GAZEL SK, GÖNLÜM SK., HATİP SK, HAYA SK, HAYAL, HAYAL SK., HAYRETTİN SK., HEREKE YOLU SK, HİLALLER SK., HİZMET SK., HUZURLU SK., İMSAK SK, İPEK SK., İPLİKÇİ SK., KADIM, KADİFE SK., KAHVECILER, KAHVECİLER SK., KAMERLİ SK., KATMER, KATMER SK, KAVACIK SK., KINA SK., KÖŞK SK., KUM SK., KUMRULU SK., KUŞKONMAZ SK., KÜÇÜK KONAK, MAZLUM SK., MESKEN, MOLLA OSMAN SK., NARİN SK., NEHIRLI, NEHİRLİ SK., NERGİZLER SK., ORKİDEM SK., ORTANCA SK., ÖĞÜT SK., ÖNDERİM SK., PINARLI SK., POYRAZ SK., RADAR CD., RÜZGAR SK., SALKIMLI, SALKIMLI SK., SENTÜRK, SEVGİ SK., SEYRANTEPE SK., TAŞKIRAN SK., TUFAN DEDE SK., TURAN SK., ÜLKÜ SK., VOLKANLAR SK., YAYLALI, YEDİTEPE SK., YILGINTEPE SK., YOKUŞYOLU SK., ZAFERLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 11:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ, TAVŞANCIL mahallelerinde ÇERKESLI, KAŞARHANE SK., MENEKŞE KOÇAK SK, MENEKŞE KOÇAK SK., NUH ÇİMENTO, TAVŞANCIL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1035 SK., 1036 SK., 1116. SK., 1119., 1122. SK., 1123., 1123. SK., 1124., 1126. SK., 1127., 1129., 1140., 1145., 1145. SK., 1146., 1146. SK., AKÇAKOCA CD., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., HOCALIBAGLAR, HOCALIBAĞLAR CD., KARSIBASI, KARŞIBAŞI CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ mahallelerinde 124. SK., 124/1., 124/1. SK., 136., 136. SK., 138., 138. SK., 143. SK., 143/1. SK., 145., 145. SK., 146. SK., 147., 147. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 113. SK., 134., 134. SK., 139., 139. SK., 50. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde HAMDOLSUN SK., KUŞTEPE CD., TUZLA, TUZLA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PİRİ REİS mahallelerinde AŞIROĞLU CD., CAHİDE SK., CAVİT SK., DİCLE SK., EDA SK., ENFES SK., HAKİKAT SK., HAKİMİYET SK., LOKMAN HEKIM, LOKMAN HEKİM CD., MERTCAN SK., MORAL SK., MUCİZE SK., NACİ KUNT CD., NAZIR SK., SANCAK, ŞİRİN SK., TERMAL, TOLGA, TOLGA SK., ULUÇ SK., ÜNVER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.