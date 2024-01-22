22 Ocak Pazartesi KOCAELİ KARTEPE elektrik kesintisi: KARTEPE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:26

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:26

KOCAELİ KARTEPE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KARTEPE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KARTEPE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KARTEPE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, KULLAR YAKACIK, YAYLACIK mahallelerinde AKYÜZ, AKYÜZ SK., ALPEREN SK., BASRA SK., BİRİNCİ SK., ÇELENKOGLU, ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DOĞAL SK., DOSTLUK SK., DÜRÜST SK., EĞİTİM SK., ERKUL SK., GÜZ SK, HACI HASAN, HACI HASAN SK., HASAN KAR SK., HÜSEYIN TEPECIK, HÜSEYİN TEPECİK CD., ILHAN, İLHAN SK., KARBEYAZI SK., KUBİLAY SK., MEMLEKET, MEMLEKET SK., SERINCAN, SERİNCAN SK., SULTAN BABA SK., TALİM SK., TOPALLAR, TOPALLAR CD., ULUBATLI, ULUBATLI SK., VOLKAN, YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YELIZ, YELİZ SK., YILDIRAY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde BİNDALLI SK., ÇAMLIBEL SK., DEMOKRASİ CD., DİNÇ SK., FERAH, GÜRÜN, GÜRÜN SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., NADİR SK., SELİMİYE CD., SUBAŞI SK., ŞAŞMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR mahallelerinde CIHAN, CİHAN SK., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., ONURLU SK., SAKIRDEDE, UMUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER mahallelerinde BAHAR SK., İREMNUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER, DUMLUPINAR, FATİH mahallelerinde AKGÜN SK., BASARAN, ÇAKMAK, DİCLE CD., HEMŞİRE SK., ISMETPASA, KEMALPAŞA CD., KUL SK., KURTULUS, KURTULUS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER, ISTASYON mahallelerinde AKGÜN, ATAÇ SK., AYDINLAR SK., BADEM SK., BAGIMSIZ, BAĞIMSIZ SK., BORAN SK., BOSTANLI, BOSTANLI SK., ÇAKMAK SK., İSMETPAŞA CD., KEMALPASA, NIZAM, ÖZEN, ÖZTÜRKLER SK., SARVAN SK., SEKBANLI SK., ŞEN SK., TOPÇU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAŞUKİYE, YANIK mahallelerinde EĞRELTİ SK., KAVAK SK., KAVLANLIK, KAVLANLIK SK., KAVLANLIK/2, SAPANCA YOLU CD., YANIK ORTA/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde AKKUŞ SK., AKMEŞE YOLU CD., ALACA SK., BAŞTÜRK SK., BERIL, BERİL SK, BİTKİ SK., ÇAM SK., ÇETIN, ÇETİN SK., DOĞRU SK., GÖKÇEN SK., GÜZEL SK., HACI İBRAHİM CD., HASAN YILMAZ CD., HASANPASA, HASANPAŞA CD., KAMU CD., KOCATÜRK SK., KORKMAZ SK., KUTLU SK., MUSTAFA ÖZ CD., ÖZ SK., ÖZBİL SK., ÖZCANLAR SK., ÖZDEMIR ATMAN, ÖZDEMİR ATMAN CD., ÖZTÜRK SK., PASALI, SADUN ATIĞ CD., SANDAL SK., SEVER SK., ŞEHİT FATİH KABAN CD., TANRIKULU, TANRIKULU SK., TEM BAĞLANTI YOLU CD., TETİK SK., TOPAL, TOPAL SK., TOPUZ SK., TOR SK., TURHAN SK., TÜRKOĞLU SK., TÜRKÖZ SK., TÜRKYILMAZ, TÜRKYILMAZ SK., YÜKSEL SK., ZAFİYET SK., ZİNDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.