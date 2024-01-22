22 Ocak Pazartesi MANİSA DEMİRCİ elektrik kesintisi: DEMİRCİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:21

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:21

MANİSA DEMİRCİ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DEMİRCİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte DEMİRCİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında BEYAZIT; , 2. SK., MENDERES, NEZİH DEMİRKENT CD., SELENDİ, ŞENOL SK., ŞHT.İHSAN TÜFEKÇİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında BEYAZIT MH.; AKARSU CAMİ SK., BEYAZIT 1.YURT SOKAK, MENDERES 4., PARK SK., ÜLKER, YILDIZ SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET; ÇEVRE YOLU, MENDERES elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET MH.; MENDERES BLV. 2. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında ÇAMLICA; İSİMSİZ9, MENDERES elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında DOKTOR MEHMET AKARSU; BARBAROS CD., İSİMSİZ1, İSİMSİZ5, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, NURULLAH DOĞRUEL BLV., SELENDİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında DOKTOR MEHMET AKARSU MH.; EMİR SULTAN, HACI BABAİ VELİ, ZİYA GÖKALP elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 11:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında DOKTOR MEHMET AKARSU; , isimsiz 62, İSİMSİZ62 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 11:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında ESKİHİSAR; , İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ18 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 11:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında ESKİHİSAR MH.; ESKİHİSAR KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 11:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında HOŞÇALAR; , HOŞÇALAR, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 11:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında HOŞÇALAR MH.; HOŞÇALAR KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 11:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında KERPİÇLİK; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ21, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 11:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında KERPİÇLİK MH.; İÇ YOL, KERPİÇLİK KÖYÜ İÇ YOLU, KERPİÇLİK KÖYÜ YOLU, PATİKA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 11:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında ÖREN; , İÇ YOL, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ22, ÖREN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 11:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında ÖREN MH.; ÖREN KÖYÜ, ÖREN KÖYÜ YOLU, PATİKA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 11:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında SEVİŞLER; , İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ27, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, SEVİNÇLER KÖYÜ İÇ YOLU, SEVİNÇLER KÖYÜ YOLU, sevişler köy içi yolu elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 11:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında YİĞİTLER; , akyar yolu, İSİMSİZ1, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ25, İSİMSİZ28, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ35, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ48, İSİMSİZ57, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ68, İSİMSİZ69, İSİMSİZ9, PATİKA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 11:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında YİĞİTLER MH.; AKYAR YOLU, KÜÇÜKOBA KÖYÜ İÇ YOLU, YİĞİTLER elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 11:00:00.000-2024-01-22 13:00:00.000 saatleri arasında BEYAZIT; , 2. SK., MENDERES, NEZİH DEMİRKENT CD., SELENDİ, ŞENOL SK., ŞHT.İHSAN TÜFEKÇİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 11:00:00.000-2024-01-22 13:00:00.000 saatleri arasında BEYAZIT MH.; AKARSU CAMİ SK., BEYAZIT 1.YURT SOKAK, MENDERES 4., PARK SK., ÜLKER, YILDIZ SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 11:00:00.000-2024-01-22 13:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET; ÇEVRE YOLU, MENDERES elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 11:00:00.000-2024-01-22 13:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET MH.; MENDERES BLV. 2. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 11:00:00.000-2024-01-22 13:00:00.000 saatleri arasında ÇAMLICA; İSİMSİZ9, MENDERES elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 11:00:00.000-2024-01-22 13:00:00.000 saatleri arasında DOKTOR MEHMET AKARSU; BARBAROS CD., İSİMSİZ1, İSİMSİZ5, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, NURULLAH DOĞRUEL BLV., SELENDİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 11:00:00.000-2024-01-22 13:00:00.000 saatleri arasında DOKTOR MEHMET AKARSU MH.; EMİR SULTAN, HACI BABAİ VELİ, ZİYA GÖKALP elektrik kesintisi yaşancaktır