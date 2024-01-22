22 Ocak Pazartesi MANİSA ŞEHZADELER elektrik kesintisi: ŞEHZADELER ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:21

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:21

MANİSA ŞEHZADELER ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ŞEHZADELER ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ŞEHZADELER mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-22 2024-01-22 13:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında HACIHALİLLER; , gediz, İSİMSİZ20, İSİMSİZ23, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ31, İSTİKLAL elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 13:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında HAMZABEYLİ; elektrik kesintisi yaşancaktır