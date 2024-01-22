22 Ocak Pazartesi SAKARYA ADAPAZARI elektrik kesintisi: ADAPAZARI ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:27

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:27

SAKARYA ADAPAZARI ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ADAPAZARI ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ADAPAZARI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

ADAPAZARI ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15 mahallelerinde 1520 KÜME EVLER, 1620 KÜME EVLER, 220 NOLU CD., ŞEHİT HİKMET CAN CD., ÜNIVERSITE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, GÜLLÜK mahallelerinde 360 NOLU SK., 7001, BAĞCILAR SK., DOĞA SK., SAGLIK, SAĞLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAĞDİBİ mahallelerinde 301 NOLU SK., 303 NOLU SK., MÜJDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.