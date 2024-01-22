22 Ocak Pazartesi SAKARYA ARİFİYE elektrik kesintisi: ARİFİYE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:27

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:27

SAKARYA ARİFİYE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ARİFİYE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ARİFİYE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

ARİFİYE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AKÇAY, FEVZIYE, FEVZİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde 1406. SK., 1522, 1522 SK., 1530., 1530. SK., 1532, 1544, ADLİYE, BAYIR, BAYIR/1, FEVZIYE, FEVZIYE/10, FEVZIYE/3, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, FEVZIYE/8, FEVZİYE, FEVZİYE SK., MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ, MEHMET ÇAVUŞ SK., MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MKS, ORMAN YOLU, ORTA, ORTA/11, ORTA/12, ORTA/2, YESILTEPE, YESILTEPE/1, YILMAZER, YILMAZER 1, YILMAZER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ARİF BEY CD., ARİFİYE - SAPANCA YOLU, EMEK, FERHAT, FIRAT, GÖL YOLU, GÖLBASI, GÖLBAŞI, GÖLBAŞI PİKNİK ALANI İÇİ YOLU, ÜNLÜ SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADNAN MENDERES CD., ALEV SK., BATUHAN, BATUHAN SK., ÇAGATAY, DORUK, DURMAZ, ECRİN, KASIRGA SK., LEYLEK SK., MÜGE, REZZAK, SARRAF, SEMA SK., SITELER, TUFAN, UFUK, ÜNAL, YENIAY, YENIGÜN, YENIGÜN CD., YENİGÜN CD., ZERDALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, ASYA SK., AYAZ SK., AYYILDIZ, ÇAĞATAY, DORUK SK., DUMAN SK., FERHAT SK., GÖKKUŞAĞI SK., GÜN, GÜN SK., IRFAN, ISIK, IŞIK SK., İRFAN, KUDÜS, KUDÜS CD., MEGALİN SİTESİ İÇİ YOLU, MEHTAP, MINA, MİDYAT SK., ÖZLEM EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, PUSULA, SAMANYOLU SK., SEHER, SEHER SK., SONGÜL, TUFAN SK., ÜNLÜ, YANYOL SK., YILDIRIM SK., ZERDALİ, ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde ASMA SK., AYDIN, ÇIM, HALIS TOPRAK, HALİS TOPRAK, HALİS TOPRAK CD., HANLI MEZARLIĞI İÇİ YOLU, KİBAR, LİMON SK., MERKEZ CD., NERGIZ, NERGİS SK., NISAN, ÖREN SK., PAMUK SK., PARK, PARK SK., SANAYİ, ŞİFA SK., TÜTÜN, TÜTÜN SK., ZEYBEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde 22 SK., 22. SK., 54 SK., 54. SK., AYVALIK, BONCUK, GÜNAY, IHLAMUR, İSTASYON CD., KARACA SK., KUTLU, OĞUZ SK., PARS SK., REYHAN, REYHAN SK., ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.