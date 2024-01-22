22 Ocak Pazartesi SAKARYA GEYVE elektrik kesintisi: GEYVE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:27

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:27

SAKARYA GEYVE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GEYVE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GEYVE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

GEYVE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR, ÇELTİKLER, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 926., AĞAÇDELEN SK., AYDIN SK., BAHÇELER, BAHÇELER SK., CİHAT GARAJ SK., CİHAT SK., ERZURUM, FARABI SK., FARABİ SK., İBNİ HALDUN SK., KAYA, KUTSI BEY, KUTSİ BEY SK., ORHUN SK., PİRİREİS SK., RIZA BEY SK., SELÇUK, SELÇUK SK., SOMUNCU BABA, SOMUNCU BABA SK., YÜKSEK OKUL SK., YÜKSEK OKUL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİ, HIRKA, ORHANIYE, ORHANİYE, SARIGAZİ, YÖRÜKLER mahallelerinde 3208., 3209., 3210., AKŞEMSETTİN SK., ALPASLAN SK., ANAOKULU, ANAOKULU SK., ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ SK., ANKARA CAD.2.ÇIKMAZ SK., AZIZ GÜNEY, AZİZ GÜNEY SK., BAHARİYE SK., ÇAĞRI BEY SK., ÇAKIR SK., DENIZLI, DENİZLİ SK., GAMZE SK., HAFIZ HASAN SK., HALİT PAŞA SK., HEDİYE SK., HIRKA SK., İSMAİL AKÇA SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ CD., KARAHAN SK., KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KENAN EVREN SK., KIRIM SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MESKEN SK., MUSTAFA KEMAL SK., MUTLU SK., NİĞBOLU SK., PLEVNE SK., PREVEZE, SABRI TARHAN SK., SARIGAZİ SK., SEHIT RASIT AYDIN, SİNAN BEY SK., TARLA ÇIKMAZI SK., TURAN, TÜRKMEN SK., YENI, YUNUS EMRE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, BAGCAZ, BAĞCAZ, BELPINAR, BURHANIYE, BURHANİYE, DEREKÖY, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, ESME, EŞME, GÜNEY, KAMISLI, KAMIŞLI, KARAÇAM, KIZILKAYA, KORU, KULFALLAR, SARAÇLI, SETÇE, SÜTALAN, YÖRÜKLER mahallelerinde 1507., 2101., 2104., 2653., 2658., 2659., 2663., 2664., 2665., 2667., 2671., 2873.-, 2953., 3656., 3803., 4255., 934., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AKSEKİ SK., BAĞCAZ KÖYÜ İÇ YOLU, BELPINAR, BELPINAR SK., BURHANIYE, BURHANIYE SK., BURHANİYE SK., CELALLER, DEDEYERI, DEREKÖY SK., DISLILER, DİŞLİLER SK., DOĞANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, DURAKLAR, DURAKLAR-, DURMUSLAR, ELMADERE SK., ESME- SK., EŞME, EŞME SK., GEYVE TARAKLI, GÜNEY KÖY İÇİ YOLU, GÜNEY KÖYÜ İÇ YOLU, HASANLAR, HASANLAR SK., İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz76, KAMIŞLI KÖYÜ İÇ YOLU, KARAVANLAR, KARAVANLAR SK., KARSI, KARŞI SK., KAZAKLAR, KEMERLER, KEMERLER SK., KIRAN, KIRAN SK., KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KORU KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR, KULFALLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR SK., KÜP, MERKEZ-, ORTAKÖY, ORTAKÖY SK., SAÇLIK, SARAÇLI, SARAÇLI KÖYÜ İÇ YOLU, SARAÇLI SK., SETÇE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞEHİT RECEP DEMİR SK., UZUNTARLA, YAYALAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EŞME, GAZİ, HIRKA, İNCİKSUYU, KÖPRÜBAŞI, ORHANIYE, ORHANİYE, YÖRÜKLER mahallelerinde 1151., 1152., 1153. SK., 1305., 3201., 3203., 3206., 932., 955., 957., AÇMALAR SK., AKSEMSETTIN, ALPASLAN, ANAFARTALAR SK., ANKARA, ANKARA CD. 1. ÇK., ANKARA CD. 3. ÇK., ANKARA CD.3.ÇIKMAZ, ANKARA CD.3.ÇIKMAZ SK., AY, AY SK., BAGCAZ, BAĞCAZ SK., BAĞLAR SK., BARIŞ MANÇO SK., BEKIR EFENDI, BEKİR EFENDİ SK., CUMHUR SK., ÇAĞLAR SK., DEĞİRMEN CD., DEĞİRMEN ÇIKMAZ SK., DR.SADIK AHMET SK., GEYVE MEZARLIĞI İÇİ YOLU, GÜNEŞ SK., GÜNEY SK., HIRKA, HIRKA KÖYÜ YOLU, KANUNİ SK., KAVAKLAR SK., KOSOVA, KOSOVA SK., MANAS SK., MEHTAP SK., MUTLU, NILÜFER, NİLÜFER SK., OKUL CAD. 1.ÇIKMAZ (1) SK., PREVEZE SK., PROF.DR.İLHAMİ ÇELİK SK., SABRİ TARHAN SK., STAT SK., TAŞKENT SK., TUĞRUL BEY SK., TÜRKMEN, UMURBEY CD., YAMAN SK., YÖRÜK SK., YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YÖRÜKLER mahallelerinde ATİLLA SK., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN SK., DEDE SK., KARAHAN, YÖRÜK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.