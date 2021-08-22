22 yıldır çalıştığı TRT'den ihraç edilen Salmanlı: "TRT kanunsuz bir ceza verdi"

22 Ağustos 2021 Pazar, 12:49

TRT, 22 yıllık şef montajcısı Deniz Salmanlı'yı Mahir Çayan ve arkadaşlarını andığı tweeti nedeniyle işten çıkardı. Salmanlı, "TRT, süreç sonuçlanmadan kanunsuz bir ceza verdi" açıklamasını yaptı.

BirGün gazetesine konuşan Salmanlı, "TRT’nin taşınma sürecinde arşivlerin özensiz taşınmasına karşı yaptığım eleştiriler soruldu. Bununla ilgili daha önceden konuşan arkadaşlarımıza da soruşturma açılmıştı. Biz bunu süreç içerisinde yürüttüğümüz sendikal mücadeleye bir tavır olarak yorumluyoruz" dedi.

'KARANLIĞA TESLİM OLMAYACAĞIZ' CÜMLEM DEVAMLI SORULDU

Salmanlı şu ifadeleri kullandı:

"Sendika ile konuya ilişkin harem selamlık etiketiyle başlattığımız çalışmada ‘Karanlığa teslim olmayacağız’ cümlem devamlı olarak soruldu. Orada laiklik ilkesini hatırlatarak kadın-erkek ayrımının yapılamayacağını söyledim.

"İNSAN HAKLARINDAN YANA OLDUĞUMU BELİRTTİM"

Müfettiş ile yaptığı görüşmede, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Barış Atay ve Kızıldere katliamının yıldönümünde yaptığı paylaşımların da sorulduğunu söyleyen Salmanlı şöyle konuştu:“

Kendilerine insan haklarından yana olduğumu belirttim. Bu üç maddeden herhangi bir işlem yapılmadı. Kızıldere anmam ve onların ölmeden önceki son sözü olan ‘Teslim olmuyoruz’ cümlesi ve isimlerinin olduğu tweetin teröre övgü olduğunu belirterek ve görev başında sakıncalı olduğum gerekçesiyle açığa alındım.”

"TRT İLE İLGİSİ YOK"

“Kişisel hesabından yaptığı paylaşımların ihraç nedeni olarak gösterilemeyeceğini söyleyen Salmanlı, paylaşımların TRT ile ilgisi olmadığını vurguladı.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in görevden ayrılmasının ardından yerine gelen Mehmet Zahid Sobacı’nın ilk işinin kendisini görevden almak olduğunu söyleyen Salmanlı, “Yeni yönetim, kendilerini bekleyen pek çok idari işten önce alelacele beni işten çıkardı” ifadelerini kullandı.

Soruşturma süreci devam ederken kararın verildiğini aktaran Salmanlı, gerekçe olarak ise KHK’nin 375 sayılı maddesinin gösterildiğini kaydetti.

“Bu maddeyi muhalifleri susturmak amaçlı kullandıklarını düşünüyorum” diyen Salmanlı, Dava süreçlerinin devam ettiğini belirtti. Salmanlı, işe iade davasının sonucunda mutlaka kazanacaklarını söyledi.

Son olarak özerk ve demokratik bir TRT mücadelesi yürüttüklerini aktaran Salmanlı, “Mücadelemize devam edeceğiz. TRT hepimizin” diye konuştu