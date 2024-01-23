23 Ocak Salı DÜZCE AKÇAKOCA elektrik kesintisi: AKÇAKOCA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
DÜZCE AKÇAKOCA ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. AKÇAKOCA'de 23 Ocak Salı günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte AKÇAKOCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
DÜZCE AKÇAKOCA ilçesinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında AKÇAKOCA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte AKÇAKOCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
AKÇAKOCA ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde BAYTAR AHMET SK., GÖDE SK., KETMENLI, KETMENLİ CD., KİRAZ SK., ÜÇDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
AKÇAKOCA ilçesinde 23 Ocak Salı 05:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DADALI, N KENDISI mahallelerinde DADALI, DADALI KÖYÜ İÇ YOLU, DADALI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
AKÇAKOCA ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde ATA SK., ILGIN SK., MELİH SK., PALMIYE, SALYANCI, SALYANCI CD., SEVGI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
AKÇAKOCA ilçesinde 23 Ocak Salı 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde SARIOĞLU SK., YUKARI AYAZLI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
AKÇAKOCA ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde MELIH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
AKÇAKOCA ilçesinde 23 Ocak Salı 06:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, OSMANİYE mahallelerinde AÇELYA SK., CAMİİ 2 SK., ÇUHA SK., EREĞLİ CD., HASAN AĞA PARKI İÇİ YOLU, HASAN KARTAN SK., İsimsiz156, KARABEKİR CD., PASA, TEVFİK İLERİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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