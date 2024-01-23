23 Ocak Salı İSTANBUL BAKIRKÖY elektrik kesintisi: BAKIRKÖY ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 00:33

Güncelleme: 23.01.2024 - 00:33

İSTANBUL BAKIRKÖY ilçesinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BAKIRKÖY ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BAKIRKÖY mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah VALİ KONAĞI sk bölgelerinde 23/01/2024 09:00:00 - 23/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah KİLİTBAHİR sk / ATAKÖY 3-4-11. KISIM mah KİLİTBAHİR sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 23/01/2024 09:00:00 - 23/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AHMET DOĞAN YILMAZ, AHU, AYDIN YUVA, BAŞARI, OLGUNLAR, TERAKKİ, TEZ, YAVUKLULAR sk / OSMANİYE mah AHMET DOĞAN YILMAZ, AYDIN YUVA, FABRİKALAR, MESCİT, OLGUNLAR, OSMANİYE YOLU ÇIKMAZI, SUGÖZÜ, SUNA, TEZ, İNCİRLİ YOLU, ŞENGÜL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 23/01/2024 09:00:00 - 23/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.