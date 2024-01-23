23 Ocak Salı İSTANBUL ZEYTİNBURNU elektrik kesintisi: ZEYTİNBURNU ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 00:33

Güncelleme: 23.01.2024 - 00:33

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilçesinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ZEYTİNBURNU ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ZEYTİNBURNU mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah MEVLANA sk bölgelerinde 23/01/2024 09:00:00 - 23/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/5., G/6., G/8. sk bölgelerinde 23/01/2024 09:00:00 - 23/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/4., G/6., G/7. sk bölgelerinde 23/01/2024 09:00:00 - 23/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.