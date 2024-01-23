23 Ocak Salı İZMİR ÇİĞLİ elektrik kesintisi: ÇİĞLİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İZMİR ÇİĞLİ ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. ÇİĞLİ'de 23 Ocak Salı günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte ÇİĞLİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İZMİR ÇİĞLİ ilçesinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ÇİĞLİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ÇİĞLİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında ATAŞEHİR MH.; 8010. SK., 8022/1. SK., 8211. SK., 8212. SK., 8213. SK., 8215/1. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır
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