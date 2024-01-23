23 Ocak Salı İZMİR DİKİLİ elektrik kesintisi: DİKİLİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 00:34

Güncelleme: 23.01.2024 - 00:34

İZMİR DİKİLİ ilçesinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DİKİLİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte DİKİLİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında SALİHLER MH.; AKAR, AKASYA SK., AKHİSARLILAR SİTESİ, ANIL, ARA YOL, ARDIÇ, ASİL, AYDAN, AYDIN, AYKO SİTESİ, AYVALIK ALTINKENT SİTESİ, BAHARDALI, BAHÇELİ, BARIŞ, BEGONVİL, BEGONYA SK., BEYAZ KENT, BİRLİK, BOZKURT, BULUT, CANERKENT 1, CANERKENT 2, CANERKENT 4, CANERKENT SİTESİ, CANYURT SİTESİ, CEREN, CUMHURİYET CD., ÇAĞLA, ÇAKIR, ÇELİK, ÇEŞMELİ, ÇINAR, ÇİÇEK, DAMLA KENT SİTESİ, DENİZ, DENİZKENT 3, DOLUNAY, DORU TATİL SİTESİ, ECRİN, EGE CD., EGE EVRENSEL SİTESİ, EĞİTİMCİLER SİTESİ, ELİTKENT 1, ELİTKENT 2, ELMAS, EMEK, ERDEM, ERGUVAN, ESENKENT SİTESİ, FİDAN, FLORYA, GAMZE, GAMZE 3, GAMZE 4, GAZETECİLER, GENÇLİK CD., GÖKTAŞ SİTESİ, GÖKYAKUT SİTESİ, GÜL SK., GÜLBENT SK., GÜLKENT 1, GÜLKENT 10, GÜLKENT 12, GÜLKENT 15, GÜLKENT 17. SK., GÜLKENT 18. SK., GÜLKENT 19, GÜLKENT 2, GÜLKENT 21, GÜLKENT 23 NİSAN, GÜLKENT 24, GÜLKENT 26, GÜLKENT 27, GÜLKENT 3, GÜLKENT 37, GÜLKENT 38, GÜLKENT 4, GÜLKENT 43, GÜLKENT 5, GÜLKENT 6, GÜLKENT 9, GÜLKENT ATATÜRK, GÜLKENT BARIŞ CD., GÜLKENT EGE CD., GÜLKENT GAZİLER CD., GÜLKENT GÜLBABA, GÜLKENT İLK HEDEF CD., GÜLKENT SAMANYOLU CD., GÜLLÜK, GÜNEŞ, GÜNEŞ TATİL SİTESİ, GÜNIŞIĞI SİTESİ, HALK EĞİTİMCİLER 6, HALK EĞİTİMCİLER 8, HARMAN KENT SİTESİ, HİLMİ KOÇAK SİTESİ, IRMAK, İNCİRALTI YOLU, İSTANBUL GÜZEL BELDE SİTESİ, KARATAŞ, KARDELEN, Kardelen Sk., KINIK ELİT KENT, KOLEJ 1, KOLEJ 2, KOLEJ 3, KOLEJ 5, KOLEJ YOLU, KONUT SİTESİ, KORU, KORUKENT SİTESİ, KUŞOĞLU, LALE SK., LEYLAK SK., MAKİ SİTESİ, MAVİ KENT SİTESİ, MAVİ ÖZLEM SİTELERİ, MAVİKÖY, MAVİKÖY 11, MAVİKÖY 14, MAVİKÖY 16, MAVİKÖY 19, MAVİKÖY 21, MAVİKÖY 9., MENEKŞE SK., MERCAN KENT SİTESİ, MEŞE, MİLENYUM SİTESİ, MURAT 1, MURAT 2, NERGİS SK., NEŞELİ, NİHAVEND SK., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., PETEKKENT 1. SK., PETEKKENT 10. SK., PETEKKENT 2. SK., PETEKKENT 3. SK., PETEKKENT 4. SK., PETEKKENT 5. SK., PETEKKENT 6. SK., PETEKKENT 7. SK., PETEKKENT 9, PETEKKENT 9. SK., PINAR, RENGİN 1, SAĞLIKÇILAR, SALİHLER ALTI, SALİHLERALTI, SARIGÜL SİTESİ, SARMAŞIK SK., SEÇKİNLER SİTESİ, SELVİ, SENKENT SİTESİ, SEZER, SİMAV CD., SİNETUR SİTESİ, SİTE İÇ YOLU, SOMALILAR KARAELMAS SİTESİ, ŞEBNEM 1, ŞEBNEM 2, ŞEBNEM 3, ŞENKENT 10, Şenkent 5 Sk., ŞENKENT 9, ŞENKET 3, TAŞEL, TAŞKAN, TÖYKO 10. SK., TÖYKO 12. SK., TÖYKO 13. SK., TÖYKO 16. SK., TÖYKO 19, TÖYKO 2, TÖYKO 2. SK., TÖYKO 20. SK., TÖYKO 22. SK., TÖYKO 28. SK., TÖYKO 3. SK., TÖYKO 30. SK., TÖYKO 32. SK., TÖYKO 34. SK., TÖYKO 38, TÖYKO 4. SK., TÖYKO 44. SK., TÖYKO 5. SK., TÖYKO 50, TÖYKO 54. SK., TÖYKO 56. SK., TÖYKO 6. SK., TÖYKO 7. SK., TÖYKO 8. SK., TUNÇ, TUNÇKENT SİTESİ, TURNA, UÇAR, UMUT, USLU SK., YAĞMUR, YAĞMUR SİTESİ, YALI SK., YASEMİN SK., YEŞİLKENT SİTESİ, YEŞİLPELİT SİTESİ, YILDIZ, YUNUS EMRE CD., ZAMBAK SK., Ziraatçılar Sitesi, 1. SK., 10. SK., 13. SK., 14. SK., 16. SK., 17. SK., 2. SK., 21. SK., 22. SK., 23. SK., 24. SK., 25. SK., 26. SK., 27. SK., 28. SK., 29. SK., 3. SK., 30. SK., 31. SK., 32. SK., 33. SK., 34. SK., 35. SK., 38. SK., 4. SK., 40. SK., 41. SK., 42. SK., 43. SK., 45. SK., 46. SK., 47. SK., 48. SK., 5. SK., 50. SK., 52. Sk., 6. SK., 60. SK., 62. SK., 64. SK., 7. SK., 800. SK., 807. SK., 808. SK., 810. SK., 811. SK., 812. SK., 814. SK., 815, 815. SK., 822, 9. SK., 900. SK., 927, 929. SK., 929/1. SK., AÇELYA SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında GÖKÇEAĞIL MH.; GÖKÇEAĞIL KENELER elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında BAHÇELİ; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ3, İSİMSİZ41, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ7, İZMİR ÇANAKKALE YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında BAHÇELİ MH.; KAYA, KUZEY, MUTLU, SEHER elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ159, İSİMSİZ5, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET MH.; 557. SK., ÇÖMLEKÇİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında GÖKÇEAĞIL; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında KABAKUM; , 1. SK., 11. SK., 12. SK., 13. SK., 16. SK., 17. SK., 18. SK., 2. SK., 22. SK., 23. SK., 24. SK., 25. SK., 26. SK., 3. SK., 32. SK., 33. SK., 34. SK., 35. SK., 36. SK., 37. SK., 38. SK., 39. SK., 4. SK., 40. SK., 41. SK., 42. SK., 45. SK., 5. SK., 562 Sk., 574 Sk., 579, 583/1. SK., 584, 584. SK., 584/1, 585, 6. SK., 7. SK., 8. SK., AKZAMBAK 4, AKZAMBAK SİTESİ, BABKACILAR 12, BANKACILAR 15, BANKACILAR 19, BANKACILAR 2, BANKACILAR 20, BANKACILAR 21, BANKACILAR 27, BANKACILAR 28, BANKACILAR 29, BANKACILAR 30, BANKACILAR 31, BANKACILAR 41, BANKACILAR 43, BANKACILAR 44, BARBOROS CD., DİNÇER, DOKTORLAR VE İŞ ADAMLARI SİTESİ, EVRENOSOĞLU VİLLALARI, GÖKFER SİTESİ, GRUPKENT 1, GRUPKENT 10, GRUPKENT 12, GRUPKENT 20 SK.., Grupkent 21 Sk., GRUPKENT 9, GÜLDALI, GÜZELBELDE, İSİMSİZ21, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ35, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ43, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ62, İSİMSİZ69, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ75, İSİMSİZ76, İSİMSİZ77, İSİMSİZ79, İSİMSİZ80, İSİMSİZ86, İZMİR ÇANAKKALE YOLU, MAKARON, POLYAK 14, SAHİL YOLU CD., SİTE İÇ YOLU, Siteler, Siteler 6 Sk., SİTELER 7, Siteler 8 sk., SİTELER 9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında KIRATLI; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında SALİHLER; , 11. SK., 15. SK., 19 MAYIS CD., 803. SK., 815, 820, 821, 902 Sk., 904 Sk., 906, 919/3 SK., ACAR, AÇIK KENT SİTESİ, Ada Sk., aksu sk, BAHAR, Bora Sk., CANERKENT, Canerkent 2 Sk., CANERKENT 3 SK., CANERKENT 5, CANERKENT 6, Canerkent 7 Sk., Çakır Sk., ÇEVİKKENT SİTESİ, DEFNE SK., DENİZKENT SİTESİ, Duru Sokak, EGE1, Elit Kent 2 Sokak, GEDİZLİLER SİTESİ, Gülkent, GÜLKENT 19 MAYIS, GÜLKENT 20, GÜLKENT 36, GÜLKENT ATATÜRK, GÜLKENT SİTESİ, Günay Sk., HALK EĞİTİMCİLER SİTESİ, İNCİKENT SİTESİ, İSİMSİZ1, İSİMSİZ103, İSİMSİZ105, İSİMSİZ121, İSİMSİZ125, İSİMSİZ128, İSİMSİZ129, İSİMSİZ13, İSİMSİZ130, İSİMSİZ132, İSİMSİZ134, İSİMSİZ136, İSİMSİZ137, İSİMSİZ139, İSİMSİZ14, İSİMSİZ141, İSİMSİZ145, İSİMSİZ149, İSİMSİZ15, İSİMSİZ150, İSİMSİZ152, İSİMSİZ154, İSİMSİZ155, İSİMSİZ156, İSİMSİZ157, İSİMSİZ158, İSİMSİZ159, İSİMSİZ160, İSİMSİZ169, İSİMSİZ170, İSİMSİZ173, İSİMSİZ177, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ204, İSİMSİZ205, İSİMSİZ21, İSİMSİZ216, İSİMSİZ217, İSİMSİZ219, İSİMSİZ22, İSİMSİZ227, İSİMSİZ228, İSİMSİZ229, İSİMSİZ230, İSİMSİZ232, İSİMSİZ234, İSİMSİZ236, İSİMSİZ237, İSİMSİZ241, İSİMSİZ243, İSİMSİZ244, İSİMSİZ245, İSİMSİZ246, İSİMSİZ251, İSİMSİZ252, İSİMSİZ264, İSİMSİZ271, İSİMSİZ274, İSİMSİZ275, İSİMSİZ278, İSİMSİZ28, İSİMSİZ281, İSİMSİZ283, İSİMSİZ287, İSİMSİZ291, İSİMSİZ294, İSİMSİZ297, İSİMSİZ3, İSİMSİZ304, İSİMSİZ31, İSİMSİZ39, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ46, İSİMSİZ48, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ57, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ60, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ66, İSİMSİZ69, İSİMSİZ79, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ89, İSİMSİZ90, İSİMSİZ91, İSİMSİZ96, İSİMSİZ97, İSİMSİZ99, KAMELYA, Karataş Sk., KARDELEN SİTESİ, Keskin Sk., Kırlangıç Sk., Koray Sk., MAVİKÖY, Maviköy 4 Sk., MAVİKÖY 5, Maviköy 6 Sk., Maviköy 7 Sk., MİMOZA SK., Murat 3 Sk., MURATKARDEŞLER SİTESİ, Naz 1 Sk., Naz Sk., Nazım Hikmet Sokak, Petekkent 7 Sk., PINAR DİKİLİ KONAKLARI, Rengin Sk., SAHİL YOLU CD., Salkım Sk., SARIGÜL, Sedef Sk., Sıla Sokak., Şenkent 4 Sk., Şenkent 6 Sk., ŞENKENT 7, Şenkent 8 Sk., TÖYKO 18. SK., TÖYKO 36, Töyko 50 Sk., TÖYKO 58, TUNÇ, TUNÇ 1, Tunç 3 Sk. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında ÇANDARLI; , Asnur 10 Sk, İSİMSİZ194, İSİMSİZ197, İSİMSİZ198, İSİMSİZ199, İSİMSİZ203, İSİMSİZ204, İSİMSİZ205, İSİMSİZ206, İSİMSİZ207, İSİMSİZ213, İSİMSİZ214, İSİMSİZ217, İSİMSİZ218, İSİMSİZ219, İSİMSİZ220, İSİMSİZ221, İSİMSİZ222, İSİMSİZ237, İSİMSİZ392, Konunç 14 Sk., Konunç 21 Sk., Konunç 5 Sk., Olgu 6 Sk., Yıldızkent Sk. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında ÇANDARLI MH.; 1000. SK., 1109. SK., Asnur 9 Sk., AYYILDIZ, BERGAMA ASFALTI, ÇANDARLI TATİL KÖYÜ, KONUNÇ 16, KONUNÇ 17, YILDIZKENT KONUTLARI elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 14:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında ÇANDARLI; , 1003. SK., 1004, 1011 Sk., 1039, 1050, 1062, 1065 Sk., 163 SK., 164 SK, 164 SK., 164/1 Sk., 165 SK, 167, 168, 171 Sk., 171/1 Sk., 172, 173, 173/1, 173/2 SK., 173/3 Sk., 189/1 Sk., 198 Sokak, 204/1, 204/1. SK., 205, 206 Sk., 209 Sk., 210 Sk., 224 Sokak, 225, AKASYA SK., Çağlayan Sk., ÇANDARLI BELDE SİTESİ, Denizköy Çandarlı Y., DUMLUPINAR, EYKO 1, Eyko 105 Sk., EYKO 109 SK., EYKO 11, EYKO 21, Eyko 21/1 Sk., Eyko 36 Sk., Eyko 37 Sk., EYKO 39, EYKO 41 SK., Eyko 76 Sk., Eyko 81 Sk., EYKO KOOPERATİFİ, HABİB UNAN SK., İSİMSİZ193, İSİMSİZ290, İSİMSİZ292, İSİMSİZ314, İSİMSİZ315, İSİMSİZ318, İSİMSİZ322, İSİMSİZ324, İSİMSİZ325, İSİMSİZ359, İSİMSİZ360, İSİMSİZ361, İSİMSİZ362, İSİMSİZ366, İSİMSİZ388, İSİMSİZ404, İSİMSİZ405, İSİMSİZ407, İSİMSİZ409, İSİMSİZ410, İSİMSİZ411, İSİMSİZ429, İSİMSİZ430, İSİMSİZ431, İSİMSİZ432, İSİMSİZ434, İSİMSİZ436, İSİMSİZ437, İSİMSİZ438, İSİMSİZ441, İSİMSİZ457, İSİMSİZ458, İSİMSİZ460, İSİMSİZ463, İSİMSİZ465, İSİMSİZ466, İSİMSİZ467, İSİMSİZ469, İSİMSİZ473, İSİMSİZ474, İSİMSİZ480, İSİMSİZ491, İSİMSİZ494, İSİMSİZ495, İSİMSİZ497, İSİMSİZ498, İSİMSİZ500, İSİMSİZ522, İSİMSİZ555, İSİMSİZ561, İSİMSİZ569, İSİMSİZ628, İSİMSİZ629, İSİMSİZ631, İSİMSİZ645, İSİMSİZ652, İSİMSİZ655, İSİMSİZ657, İSİMSİZ665, İSİMSİZ682, İSİMSİZ684, İSİMSİZ705, İSİMSİZ716, İSİMSİZ725, İSİMSİZ731, İSİMSİZ733, İSİMSİZ745, İSİMSİZ768, İSİMSİZ770, İSİMSİZ771, PİRİ REİS, ZAMBAK SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 14:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında ÇANDARLI MH.; 1001. SK., 1002. SK., 1004. SK., 1006. SK., 101. SK., 102. SK., 1037. SK., 1039. SK., 1046. SK., 105. SK., 1051. SK., 1052. SK., 1053. SK., 1054. SK., 1055. SK., 1058. SK., 1060. SK., 1063. SK., 14 EYLÜL SK., 146. SK., 163/4. SK., 163/5. SK., 171. SK., 173. SK., 174. SK., 176, 181. SK., 184/1. SK., 185. SK., 205/1. SK., 205/2, 206, 206/1. SK., 206/5. SK., 219, 220, 221, Abaykunanbay Cd., ALKORU SİTESİ, ALTINKENT, ALTINKENT SAHİL SİTESİ, ARA YOL, BELDE KOOP 2, BELDE KOOP 3, BELDE KOOP 4, Belde Koop 5, BURAK REİS, ÇAĞDAŞ İZMİR SİTESİ, ÇAĞDAŞLAR SİTESİ, ÇAĞLAYAN, ÇANDARLI DİKİLİ YOLU, ÇANDARLI KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ, DENİZ SK., DENİZKÖY ÇANDARLI YOLU, DOĞANKÖY SİTESİ, EYKO, EYKO 10, EYKO 100, EYKO 107, EYKO 109, EYKO 111, EYKO 115, EYKO 12, EYKO 15, EYKO 16, EYKO 18, EYKO 2, EYKO 20, EYKO 22, EYKO 24, EYKO 25, EYKO 26, EYKO 27, EYKO 28, EYKO 29, EYKO 3, EYKO 32, EYKO 33, EYKO 34, EYKO 36, EYKO 37, EYKO 38, EYKO 4, EYKO 47, EYKO 5, EYKO 6, EYKO 8, EYKO 83, FERHAT UYSAL, GÜL SK., HOCA AHMET YESEVİ SK., KARANFİL SK., KARDEŞ VİLLALARI SİTESİ, KÖRFEZ SİTESİ, KÖROĞLU CD., LİSE SK., MANAS SK., MELTEMKÖY TATİL SİTESİ, NERGİZ, OSMAN PARS SK., PALMİYE SK., PAPATYA EVLERİ, PAPATYA SK., PEY-KO SİTESİ, RAFET KAYAKIRAN SK., SANAYİ CD., SARIEVLER SİTESİ, SÜMBÜL SK., Talat Emmi Cd., TOLGAR SİTESİ, TUNÇAM SİTESİ, TURGUT REİS, YAYLAYURT YOLU, YENİ DOSTLAR SİTESİ elektrik kesintisi yaşancaktır