23 Ocak Salı İZMİR KARŞIYAKA elektrik kesintisi: KARŞIYAKA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 00:34

Güncelleme: 23.01.2024 - 00:34

İZMİR KARŞIYAKA ilçesinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KARŞIYAKA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KARŞIYAKA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 17:00:00.000 saatleri arasında YAMANLAR; , elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 09:15:00.000 saatleri arasında SANCAKLI; , İSİMSİZ83, SANCAKLI elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 09:15:00.000 saatleri arasında SANCAKLI MH.; SANCAKLI elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 09:15:00.000 saatleri arasında YAMANLAR; , İSİMSİZ75 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 09:15:00.000 saatleri arasında YAMANLAR MH.; KARAGÖL YOLU KÜMEEVLERİ, YAMANLAR elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 17:00:00.000-2024-01-23 17:15:00.000 saatleri arasında SANCAKLI; , İSİMSİZ83, SANCAKLI elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 17:00:00.000-2024-01-23 17:15:00.000 saatleri arasında SANCAKLI MH.; SANCAKLI elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 17:00:00.000-2024-01-23 17:15:00.000 saatleri arasında YAMANLAR; , İSİMSİZ75 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 17:00:00.000-2024-01-23 17:15:00.000 saatleri arasında YAMANLAR MH.; KARAGÖL YOLU KÜMEEVLERİ, YAMANLAR elektrik kesintisi yaşancaktır