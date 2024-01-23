23 Ocak Salı İZMİR MENEMEN elektrik kesintisi: MENEMEN ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 00:34

Güncelleme: 23.01.2024 - 00:34

İZMİR MENEMEN ilçesinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MENEMEN ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MENEMEN mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-23 2024-01-23 08:30:00.000-2024-01-23 15:30:00.000 saatleri arasında HAYKIRAN; 818, 826 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 08:30:00.000-2024-01-23 15:30:00.000 saatleri arasında HAYKIRAN MH.; 804. SK., 806. SK., 809. SK., 811. SK., SARIKAYA MEVKİ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET MH.; 7527. SK., 7609/1. SK., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CD., YENİLİK CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında GAZİ; 107/7, İSTİKLAL CD., KOYUNDERE CAMİ CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında GAZİ MH.; 107/1. SK., 107/2. SK., 107/3, 107/3. SK., 107/5. SK., 7505. SK., 7521. SK., 7700. SK., 7701. SK., 7702. SK., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CD., YENİLİK CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında KEMAL ATATÜRK; 7526/1, İSTİKLAL CD., KOYUNDERE CAMİ CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında KEMAL ATATÜRK MH.; 29 EKİM CD., 7528/2, 7528/2. SK., 7534. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında ULUS; , 7501, 7501/6, 7503, 7530/4. SK., 7532/1. SK., 7532/2, 7550, İSİMSİZ11, İSİMSİZ19, İSİMSİZ3, İSTİKLAL CD., KOYUNDERE CAMİ CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında ULUS MH.; 100/2. SK., 100/4. SK., 7501. SK., 7501/1. SK., 7501/2. SK., 7501/4. SK., 7503/1, 7518, 7526. SK., 7526/3, 7530. SK., 7530/1. SK., 7530/2. SK., 7530/3. SK., 7532. SK., 7532/3. SK., 7550/4. SK., 7552. SK., ÇANAKKALE ASFALTI CD., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CD., NENE HATUN CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 12:00:00.000 saatleri arasında İSTİKLAL; , 7408, 7424 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 12:00:00.000 saatleri arasında İSTİKLAL MH.; 7403, 7413. SK., 7414/2 SK., 7418. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 13:00:00.000-2024-01-23 14:30:00.000 saatleri arasında İSTİKLAL; , 7416, 7421. SK., 7424, İSİMSİZ28 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 13:00:00.000-2024-01-23 14:30:00.000 saatleri arasında İSTİKLAL MH.; 7410. SK., 7418. SK., 7419, 7420, 7422. SK., 7423. SK., 7425. SK., 7432. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 15:30:00.000-2024-01-23 17:30:00.000 saatleri arasında 30 AĞUSTOS; 2. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 15:30:00.000-2024-01-23 17:30:00.000 saatleri arasında İSTİKLAL; , 5., İSİMSİZ15, İSİMSİZ17, İSİMSİZ21 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 15:30:00.000-2024-01-23 17:30:00.000 saatleri arasında İSTİKLAL MH.; 2., 7437. SK., 7439. SK., 7507. SK., ALTIN KENT elektrik kesintisi yaşancaktır