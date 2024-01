23 Ocak Salı KOCAELİ İZMİT elektrik kesintisi: İZMİT ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 00:36

Güncelleme: 23.01.2024 - 00:36

KOCAELİ İZMİT ilçesinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİT ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİT mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİT ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, DENİZ, SIRINTEPE, ŞİRİNTEPE mahallelerinde ADAK SK., AHUDUDU SK., ATABEY SK., ATİLLA SK., BERAT SK., CANSUN SK., CENGİZ SK., CÖMERT SK., ÇAĞRI SK., ÇAKIL, ÇAKIL SK., ÇALI SK., ÇARDAK SK., DOGANÇAY, DOĞANÇAY SK., ENDER SK., GÜLSEREN SK., GÜNAYDIN SK., ILKE, ILKE SK., İLKE SK., KARABULUT SK., KARAYOLU SK., KEREM CAN, KEREM CAN SK., KOCATEPE SK., MİNİ SK., NAZLI, NAZLI SK., NILAY, NİLAY SK., OKAY SK., PAPATYA, PETROL OFİSİ CD., PLAJ YOLU SK., PORTAKAL ÇİÇEĞİ SK., REZZAN SK., SIRIN, ŞEBNEM SK., TURUNÇ SK., YAHYA SK., YAYLA SK., YURT, YURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 23 Ocak Salı 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMEŞE ATATÜRK mahallelerinde DEĞİRMEN YOLU, DEĞİRMEN YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.