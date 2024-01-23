23 Ocak Salı MANİSA DEMİRCİ elektrik kesintisi: DEMİRCİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 00:35

Güncelleme: 23.01.2024 - 00:35

MANİSA DEMİRCİ ilçesinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DEMİRCİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte DEMİRCİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 16:00:00.000 saatleri arasında DOKTOR MEHMET AKARSU; , İSİMSİZ13, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, NURULLAH DOĞRUEL BLV., YOL elektrik kesintisi yaşancaktır