23 Ocak Salı MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 00:35

Güncelleme: 23.01.2024 - 00:35

MANİSA ilinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-23 2024-01-23 08:30:00.000-2024-01-23 14:30:00.000 saatleri arasında BAŞLIOĞLU; , SUBATAN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 08:30:00.000-2024-01-23 14:30:00.000 saatleri arasında BAŞLIOĞLU MH.; SUBATANKÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 08:30:00.000-2024-01-23 14:30:00.000 saatleri arasında KARAAĞAÇ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 08:30:00.000-2024-01-23 14:30:00.000 saatleri arasında ŞİRİNYER; , İSİMSİZ22, SUBATAN KÖYÜ İÇ YOLU, ŞİRİNYER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 08:30:00.000-2024-01-23 14:30:00.000 saatleri arasında ŞİRİNYER MH.; SUBATAN İÇ YOLU, SUBATAN KÖYÜ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 16:00:00.000 saatleri arasında YILMAZ; , Demir sok, İSİMSİZ149, İSİMSİZ152, İSİMSİZ153, İSİMSİZ154, İSİMSİZ159, İSİMSİZ161, İSİMSİZ162, İSİMSİZ209, İSİMSİZ213, İSİMSİZ215, İSİMSİZ7, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ72, İSİMSİZ74, İSİMSİZ76, İSİMSİZ77, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, İSİMSİZ97, ŞHT.HÜSEYİN ARI, UYGUR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 16:00:00.000 saatleri arasında YILMAZ MH.; 1 NOLU SK., 2 NOLU SK., 3 NOLU SK., 4 NOLU SK., 5 NOLU SK., BOZKURT SK, ÇAMLICA SK., ÇETİM SK., DAĞLI SK., DEMİR SOK, ERGENEKON SK., GEDİZ SK., GÖKTÜRK SK, GÖKTÜRK SK., HÜRRİYET CD., İsimsiz, KURUTMA KANALI ÜSTÜ SK., ŞEHİT HÜSEYİN ARI CD., YAVUZ SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ALAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında YEŞİLYURT; , GAZİLER, HÜRRİYET, İSİMSİZ88, İSİMSİZ89, İSİMSİZ92, İSİMSİZ93, SOĞUKKUYU, yeşilyurt bağarası sokak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında YEŞİLYURT MH.; BAĞLARBAŞI, G.O.PAŞA, GÖLBAŞI, KAHRAMANLAR, KANARYA, KARANFİL, KONAKLAR, YEŞİL ÇİMEN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında YEŞİLYURT; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında KARAKÖY; , İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında KARAKÖY MH.; KARAKÖY KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında ÜÇPINAR; , cemile nine, demir sk, irlik, İSİMSİZ18, İSİMSİZ32, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ55, İSİMSİZ71, lale sk, MEVSİM, mezarlık, pazarçeşme, pınar, SENGÖR, yeni üçpınar küm evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında ÜÇPINAR MH.; 1. ARALIK SK., 2. ARALIK SK., 3. ARALIK SK., 4. ARALIK SK., ARA SK., BAHAR SK., BARIŞ SK., ÇEŞME SK., DEĞİRMENCİ SK., DEMİR SK., DERE SK., FATMA HANIM SK., FEVZİ ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., İÇEN SK., İNÖNÜ CD., KARAKOL SK., KÜÇÜKÇAYİÇİ SK., MANAV SK., MERKEZ, MERT SK., MEZARLIK, MEZARLIK SK., OKUL SK., PINAR, POYRAZ SK., SIRMALI SK., SÜMBÜL SK., ŞENGÖR SK., TABANCA SK., TUNÇ SK., ÜÇPINAR YOLU, YAĞMUR SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 16:00:00.000 saatleri arasında 4 EYLÜL; , 303. SK., İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ66, İSİMSİZ68 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 16:00:00.000 saatleri arasında 4 EYLÜL MH.; 294., 296, 296., 297., 298., 299., 300., 301., 302., 303, 304. SK., 305., 308., 344., AKASYA, IŞIK, MENEKŞE, ŞHT.DURMUŞ GÜÇLÜ, ZÜMRÜT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 16:00:00.000 saatleri arasında DOKTOR MEHMET AKARSU; , İSİMSİZ13, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, NURULLAH DOĞRUEL BLV., YOL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında ÇATALÇAM; , ÇATALCAM KÖYÜ İÇ YOLU, ÇATALÇAM KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında DEVLETHAN; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında DUĞLA; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında DUĞLA MH.; DUĞLA KÖYÜ İÇ YOLU, PATİKA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında KAPLAN; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında KAPLAN MH.; KAPLAN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında KİRAZ; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında KİRAZ MH.; KARACAHİSAR KÖYÜ İÇ YOLU, KİRAZ KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında KOBAKLAR; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında KOBAKLAR MH.; KOBAKLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KOBAKLAR KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında MENTEŞE; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında MENTEŞE MH.; MENTEŞE KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında TÜRKALİ; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ13, İSİMSİZ2, İSİMSİZ4, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, Kısacıklar Cad. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında TÜRKALİ MH.; PATİKA, TÜRKALİ KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında YAYLADALI; , İSİMSİZ2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında YAYLADALI MH.; PATİKA, YAYLADALI KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARIGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında AHMETAĞA; , İSİMSİZ1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında AYAN; , İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ37, İSİMSİZ39, İSİMSİZ43, İSİMSİZ47, İSİMSİZ54, İSİMSİZ61, İSİMSİZ64, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında BAĞLICA; , İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ4, İSİMSİZ44, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ55, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ6, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ68, İSİMSİZ69, İSİMSİZ7, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ73, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında BAĞLICA MH.; 3. CADDE, 3. CADDE., ALAŞEHİR EŞME YOLU, ATATÜRK, BAGLICA KÖYÜ İÇ YOLU, BAĞLICA, BAĞLICA KÖYÜ YOLU, PATİKA, ZAFER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında ÇANAKÇI; , ÇANAKÇI KÖYÜ YOLU, ÇAYALTI, ÇAYALTII, ÇAYALTII KÖYÜ İÇ YOLU, İSİMSİZ1, İSİMSİZ100, İSİMSİZ101, İSİMSİZ102, İSİMSİZ105, İSİMSİZ106, İSİMSİZ108, İSİMSİZ11, İSİMSİZ13, İSİMSİZ15, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ26, İSİMSİZ28, İSİMSİZ3, İSİMSİZ32, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İsimsiz38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ43, İSİMSİZ47, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ6, İSİMSİZ62, İSİMSİZ7, İSİMSİZ77, İSİMSİZ8, İSİMSİZ80, İSİMSİZ81, İSİMSİZ88, İSİMSİZ91, İSİMSİZ92, İSİMSİZ93, İSİMSİZ94, İSİMSİZ95, İSİMSİZ96, İSİMSİZ97, İSİMSİZ98, İSİMSİZ99, KONAK SOKAK, KONAK SOKAK İÇ YOLU, PATİKA, SARIGÖL YOLU, YENİ SOKAK, YENİ SOKAK İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında ÇAVUŞLAR; , ÇAVUŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ21, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ27, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ37, İSİMSİZ39, İSİMSİZ7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında ÇAVUŞLAR MH.; ÇAVUŞLAR, ÇAVUŞLAR KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında ÇİMENTEPE; , ÇİMENTEPE KÖY İÇ YOLU, ÇİMENTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, DEDE-1, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ38, İSİMSİZ4, İSİMSİZ43, İSİMSİZ48, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ9, MERCAN SOKAK, SON DURAK, YAYLA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında ÇİMENTEPE MH.; ÇİMENTEPE KÖYÜ YOLU, MERCAN SOK., MİNİK S.K, SARIGÖL YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında GÜNEYDAMLARI; İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ39, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında GÜNEYDAMLARI MH.; KILLILAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında KAHRAMANLAR; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ25, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ47, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, KAHRAMANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KAHRAMANLAR KÖYÜ YOLU, KAHRAMANLAR MAH İÇ YOLU, KARAMANLAR MAH İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında ÖZPINAR; , İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ24, İSİMSİZ26, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, Özpınar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında ÖZPINAR MH.; ALAŞEHİR EŞME YOLU, ARAZİ, ÖZ PINAR İÇ YOLU, ÖZPINAR İÇ YOLU, ÖZPINAR KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında TIRAZLAR; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında YENİKÖY; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ4, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, MERKEZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında YENİKÖY MH.; YENİKÖY İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında ZİYANLAR; , İSİMSİZ11, İSİMSİZ4, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında ZİYANLAR MH.; ZİYANLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.