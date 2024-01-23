23 Ocak Salı SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 00:37

Güncelleme: 23.01.2024 - 00:37

SAKARYA ilinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, HACIMERCAN, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1013 SK., 130 SK., 9001, CAMİ, DEMIRYOLU CD., GÜLERYÜZ, KAPI, MERCAN KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, ORTA/3, YUKARI 2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDİYE, AKÇAY, CAMİCEDİT, GÖL, HACIMERCAN, UZUNKUM mahallelerinde ADA MERKEZ, ADA MERKEZ SK., ADA MERKEZ/1, ADA MERKEZ/2, ADA MERKEZ/3, ADA MERKEZ/4, ADA MERKEZ/6, ÇİÇEK SK., DAĞDİBİ SK., ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU CD., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HARMANLIK 1 SK., KÖYDISI, KÖYDISI/1, KÖYDIŞI SK., KÖYIÇI 1/2, KÖYİÇİ, KÖYİÇİ SK., MEHMET EFENDİ SK., MERCAN SK., ORTA/1, ORTA/13, ORTA/2, ORTA/6, PAŞA SK., SAKARYA CD., SAKARYA CD.Sİ, SAKARYA CD.Sİ SK., SAKARYACD.SI, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, YUKARI 2/1, YUKARI 2/2, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 23 Ocak Salı 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, HACIMERCAN, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1027, CAMI, HABIL, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, KADER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZBEY, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 36005, ASARLI, DURAKLI KÖYÜ YOLU, KISTAFAN, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, UGURLU 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 23 Ocak Salı 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKTEPE, SARIBEYLI mahallelerinde KIRKTEPE, KIRKTEPE 4, KIRKTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KIRKTEPE SK., KIRKTEPE/1, KIRKTEPE/4, KULOGLU, KULOGLU/2, SARIBEYLI/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMAN mahallelerinde ASIR, ASIR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMAN mahallelerinde 3055 NOLU, 3057 NOLU SK., 3058 NOLU SK., 3059 NOLU SK., 3060 NOLU SK., 3061 NOLU, 3061 NOLU SK., 3062 NOLU SK., KAHRAMAN CD., ŞEHİT SAFFET OKUMUŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 23 Ocak Salı 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMAN mahallelerinde M.CAHIT KIRAÇ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 23 Ocak Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MITHATPASA, ŞEKER mahallelerinde ÇARK, ÇARK CD., FARABI, YAZLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNÖNÜ, YENI, YENİ mahallelerinde 5007 SK., 5008 SK., 5009, 5009 SK., 5010 SK., 5012 SK., 5031, 5031 SK., 5033 SK., 7057 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ, YUNUS EMRE mahallelerinde 4027 SK., 4029 SK., 5001 SK., ADA, KAYMAKÇILAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILKÖY mahallelerinde 412. SK., BAĞDAT CD., MERKEZ_54 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTEFEK, ARDIÇBELI, ARDIÇBELİ, DEREBOĞAZI, DEREKÖY, HACIKISLA, HACIKIŞLA, KOCAAHMETLER, KOCATÖNGEL, KURTKÖY, SOGUKSU, SOĞUKSU, UZUNÇARSI, UZUNÇARŞI, YASSIGEÇİT, YENİ, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 12318, 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., 19.05.2001, 2 HAZİRAN, AKTEFEK, AKTEFEK KÖYÜ YOLU, ASAGI/11, ASAGI/15, ASAGI/18, ASAGI/19, ASAGI/21, ASAGI/7, ASAGI/9, ASAGI_12, ASAGI_2, ASAGI_6, AŞAĞI, AŞAĞI-14, BARAJ, BARAJ/1, CUMHURİYET MEYDAN, ÇAMLIK, DAR, FATIH, FATIH_1, FATİH CD., GÜNEY TEPE 2, HOCA AHMET YESEVİ CD., İsimsiz85, İsimsiz88, İsimsiz99, KARAKOL, KENDIRLIK, KENDIRLIK_3, KENDİRLİK SK., KOCATÖNGEL, KURUDERE, KURUDERE SK., KURUDERE/1, LALE, M.FEVZI ÇAKMAK, M.FEVZİ ÇAKMAK, MERKEZ, MERKEZ KOCATÖNGEL/1, MERKEZ/3 SK., MERKEZ_105, MERKEZ_122, MERKEZ_157, MERKEZ_181, MERKEZ_19, MERKEZ_215, MERKEZ_247, MERKEZ_270, MERKEZ_29, MERKEZ_29 SK., MERKEZ_307, MERKEZ_309, MERKEZ_321, MERKEZ_49, MERKEZ_55, MERKEZ_6, MERKEZ_83, SARIBAYIR, SIVRITEPE MERKEZ/16, SOGUKSU ASAGI, SOGUKSU ASAGI/1, SOGUKSU ASAGI/10, SOGUKSU ASAGI/11, SOGUKSU ASAGI/6, SOGUKSU YUKARI, SOGUKSU YUKARI/1, SOGUKSU YUKARI/10, SOGUKSU YUKARI/3, SOGUKSU YUKARI/4, SOGUKSU YUKARI/6, SOGUKSU YUKARI/7, SOĞUKSU AŞAĞI, SOĞUKSU AŞAĞI SK., SOĞUKSU YUKARI, SOĞUKSU YUKARI SK., SÜLEYMANIYE, SÜMBÜL, TEPE_1, TEPE_11, TEPE_17, TEPE_26, TEPE_9, YASSIGEÇİT KÖYÜ İÇ YOLU, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELIM 1, YAVUZ SELİM, YAVUZ SELİM CD., YAYLA, YENI_1, YENI_5, YENI_6, YENİ, YILDIRIM BEYAZIT CD., YILDIZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 23 Ocak Salı 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 2093 SK., 2097 SK., SAKARYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 23 Ocak Salı 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DILMEN, DİLMEN mahallelerinde 6014, 6014 SK., 6016 SK., 6017 SK., 6018, 6018 SK., 6020 SK., 6022 SK., 6024 SK., 6025 SK., 6027 SK., 6029 SK., 6031, 6031 SK., 6032 SK., 6035 SK., 6037 SK., 6063 SK., MIMAR SINAN CD., MİMAR SİNAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde AYDIN, AYDIN SK., ÇIM, ÇİM SK., HALIS TOPRAK, HALİS TOPRAK, HALİS TOPRAK CD., HANLI MEZARLIĞI İÇİ YOLU, KİBAR, LİMON SK., MERKEZ CD., NERGIZ, NERGİS SK., NISAN, ÖREN SK., PAMUK SK., PARK, PARK SK., SANAYİ, ŞİFA SK., TÜTÜN, TÜTÜN SK., ZEYBEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 23 Ocak Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde 22 SK., 22. SK., 54 SK., 54. SK., AYVALIK, BONCUK, GÜNAY, IHLAMUR, İSTASYON CD., KARACA SK., KUTLU, OĞUZ SK., PARS SK., REYHAN, REYHAN SK., ZAKKUM SK., ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, CAMİKEBİR, EPÇELER, ESME, EŞME, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 267., 269., 269. SK., 282., 283., 802. SK., 803., 805., 815., 816., 820., ALIGAFFAROKAN, ALİ GAFFAR OKAN CD., ALİFUATPAŞA KÖYÜ İÇ YOLU, ALMAATA, ALMAATA SK., AVŞAR SK., AYDENIZ, AYDENİZ, AYDENİZ SK., AYKUT, BAĞCIOĞLU SK., BEDİR, BEDİR SK., BİŞKEK SK., BOSNA, BOSNA SK., BUHARA SK., ÇIGDEM, ÇİĞDEM SK., DR. OZAN SK., ELBURUNİ SK., ELÇİBEY, ELÇİBEY CD., FERAH, FERAH SK., G.HAYDAR DOĞAN SK., GAZİ HAYDAR DOĞAN SK., GEYVE DEVLET HASTANESİ, GÜMÜŞ, GÜMÜŞ SK., HAFIZ FUAT ÇELEBI, HAFIZ FUAT ÇELEBİ SK., HARUN RESIT, HARUN REŞİT SK., HIRA, HİCRET SK., HİRA, HİRA SK., ISTANBUL, ISTIKLAL SK., IŞIK, İSTANBUL, İSTANBUL CD., İSTİKLAL SK., KARDELEN SK., KAŞGAR, KAŞGAR SK., KAYA SK., KAYI, KAYI SK., KINIK, KINIK SK., KONYALI ALIBEY, KONYALI ALIBEY CD., KONYALI ALIBEY ÇIKMAZI SK., KONYALI ALİ BEY CD., KONYALI ALİBEY CD., KONYALI ALİBEY ÇIKMAZI SK., KÖKSAL, KÖKSAL SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, MEHMET AKİF SK., MELIHSAH, MELİHŞAH SK., MERCAN, MESCİDİ AKSA SK., MESCİD-İ AKSA SK., MEVLANA SK., MOLLA GÜRANİ, MÜFTÜ, MÜFTÜ SK., ORKIDE, ORKİDE SK., ORMAN SK., PAPATYA SK., RAUF DENKTAS, RAUF DENKTAŞ CD., SAADET SK., SARI ALI, SARI ALİ, SARI ALİ SK., SEFA, SEFA SK., TARAKÇI SK., TARIK BİN ZİYAD SK., TEPECİK SK., UHUD SK., VAHDET SK., VILDAN, VİLDAN, VİLDAN SK., YAVUZ_1, YIMAZ SK., ZİYA GÖKALP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EŞME, GAZİ, HIRKA, İNCİKSUYU, KÖPRÜBAŞI, ORHANIYE, ORHANİYE, YÖRÜKLER mahallelerinde 1152., 1305., 3201., 3203., 3206., 3208., 957., AÇMALAR SK., AKŞEMSETTİN SK., ANAOKULU, ANAOKULU SK., ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ SK., ANKARA CAD.2.ÇIKMAZ SK., ANKARA CD. 1. ÇK., ANKARA CD. 3. ÇK., ANKARA CD.3.ÇIKMAZ, ANKARA CD.3.ÇIKMAZ SK., AZİZ GÜNEY SK., BAGCAZ, BAGLAR, BAĞCAZ SK., BAHARİYE SK., BARIŞ MANÇO SK., CUMHUR SK., ÇAĞRI BEY SK., ÇAKIR SK., DEĞİRMEN CD., DEĞİRMEN ÇIKMAZ SK., DENİZLİ SK., ESEN SK., GEYVE MEZARLIĞI İÇİ YOLU, GÜNEY SK., HAKAN SK., HALİT PAŞA SK., HIRKA KÖYÜ YOLU, İSMAİL AKÇA SK., KANUNİ SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ CD., KAVAKLAR, KENAN EVREN SK., KOSOVA, KOSOVA SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MANAS SK., MEHTAP SK., MESKEN, MUSTAFA KEMAL SK., MUTLU, MUTLU SK., NİLÜFER SK., OKUL CD., PREVEZE SK., PROF.DR.İLHAMİ ÇELİK SK., SABRI TARHAN SK., SİNAN BEY SK., TUĞRUL BEY SK., TURAN, TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., UMURBEY CD., YAMAN SK., YÖRÜK, YÖRÜK SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YÖRÜKLER mahallelerinde ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN SK., KARAHAN, PLEVNE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.