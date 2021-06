23. Selanik Belgesel Festivali’ne doğru

18 Haziran 2021 Cuma, 11:34

23. Selanik Belgesel Festivali, 24 Haziran- 4 Temmuz arasında, Selanik limanındaki sinema salonlarında, kentin açık hava sinemalarında ve çevrimiçi olarak izleyicilerin beğenisine sunulacak. Selanik limanına kurulan iki açık hava sinemasının yanısıra Ciné Alex, Apollon, Ellis, Natali, Megaro Mousikis Thessalonikis’in çatı katı, Ciné Alsos, Ciné Karezi adlı açık hava sinemaları hem koronavirüse karşı korunmayı sağlayacak hem de belgeselseverlere nostaljik bir atmosfer yaratacak. 151 belgeselin gösterileceği etkinlikte Uluslararası Yarışma, Newcomers Yarışma Bölümü, Film Forward Yarışma Bölümü, Open Horizons, Yeni Podcast Bölümü, Platform, From Screen to Screen, Stavros Kaplanidis’e Saygı, Özel Gösterimler, Lewie ve Noah Taylor Toplu Gösterimi bölümleri yer alıyor. Ulusal Halk Sağlığı Organizasyonu’nun katkısıyla festivalde koronavirüse karşı gereken tüm önlemler alınacak.

(Tina)

Açılış’ta Tina Turner belgeseli

24 Haziran’da yapılacak açılış töreninde efsane şarkıcı Tina Turner’ın Tina adlı belgeseli gösterilecek. Dan Lindsay ile T.J. Martin’in ortaklaşa yönettiği Tina belgeseli çağdaş müziğin ikonası Tina Turner’ın zorlu kişisel savaşımını, özel anlarını yansıtıyor.

(Bubble)

(The Return Life after ISIS)

Uluslararası Belgesel Yarışması

Uluslararası Belgesel Yarışma’sında 12 uluslararası yapım Altın İskender (15 bin Avro) ve Gümüş İskender (5 bin Avro) için yarışacak. The Bubble (Valerie Blankenbyl/İsviçre-Avusturya), Days and Nights of Demetra K (Eva Stefani/ Yunanistan), Golden Dawn a Public Affair (Angélique Kourounis/ Yunanistan), Lost Flowers (Fabrizio Maltese/Lüksemburg) , Luchadoras (Paolo Calvo, Patrick Jassmin/Almanya-Meksika), Magaluf Ghost Town (Miguel Angel Blanca/İspanya-Fransa), Porno Uncle Jim (Stephan Bookas/ABD-İngiltere), The Return: Life after ISIS (Alba Sotorra Clua/İspanya-İngiltere), Singing in the Wilderness (Dongnan Chen/Çin Halk Cumhuriyeti), Through the Glass, Three Acts (Christos Barbas/ Yunanistan), Wuhan Wuhan (Yung Chang (ABD), When the Olympus Collides with the Pampas (Sol Miraglia, Hugo Manso/Arjantin) bölümde yer alan belgeseller.

(Land of Milk and Honey)

Uluslararası Newcomers Yarışması

Uluslararası Newcomers Yarışması’nda ilk ve ikinci belgesellerini çeken yönetmenlerin çalışmaları gösterilecek. Selanik Belgesel Festivali’nin kurucusu ve uzun yıllardır Selanik Uluslararası Film Festivali’nin program yönetmenliğini üstlenen Dimitri Eipides’in anısına düzenlenen bu özel bölümde Eipides adına Altın İskender (8 bin Avro) ve Gümüş İskender (3 bin Avro) ödülleri verilecek.

(Sediments)

Etkinlik, Dimitri Eipides için 232 sayfalık Yunanca ve İngilizce olmak üzere bir kitap hazırladı. Bu özel basımda Dimitri Eipides’in 1960’lardan 2020’ye dek uzanan meslek yaşamı, kişisel arşivinden fotoğraflar ve belgeler, Sara Driver, Cafer Panahi, Bela Tarr, Ulrich Seidl, Piers Handling, Alberto Barbera, Toby Lee, Muhsin Makhmalbaf, Ally Derks gibi sanatçıların yazıları yer alıyor.

(All Light Everywhere)

(The Oleanders)

Uluslarası Film Forward Yarışması

Uluslararası Film Forward Yarışması’nda belgesel sektörüne yeni katılan gözüpek sinemacıların 10 çalışması gösterime sunulacak. Bu bölümdeki en iyi belgesele Altın İskender (3 bin Avro) ödülü verilecek.

(Oğlago)

(Dying to Divorce)

Open Horizons (Yeni Ufuklar) bölümü

Open Horizons (Yeni Ufuklar) bölümünde Chloe Fairweather’ın İngiltere-Almanya-Norveç-Türkiye ortak yapımı Dying to Divorce ile Efe Öztezdoğan’ın Oğlago (Türkiye) belgeselleri programda yer alıyor.