23 ton karpuz elde kaldı

26 Haziran 2020 Cuma, 09:09

NAKLİYE PARASINI ÇIKARTABİLMEK İÇİN ÇALIŞIYOR



Adana'dan İstanbul'a 23 ton karpuz getiren TIR şoförü İshak Altunışık, alıcı ve satıcı arasında çıkan tartışma nedeniyle yükünü boşaltmadı. Altunışık, satıcıyı arayarak durumla ilgili bilgi almak istedi. Satıcı, karpuzların nakliye ücretini isteyen İshak Altunışık'a para vermeyi reddetti, karpuzları kendisine verdiğini söyledi. 23 ton karpuzla memleketi olan Sakarya'nın Kaynarca ilçesine gelen İshak Altunışık, nakliye parasını çıkartabilmek için burada kurduğu çadırda karpuzları satmaya başladı.

ALICI VE SATICI TARTIŞTI TARTIŞTI KARPUZ ELDE KALDI



Karpuzların bir kısmını satan, bir kısmını ise yakınlarına dağıtan İshak Altunışık, "Karpuzu götürdüğüm yerde 2 gün kaldım. Alıcı ve satıcı tartıştı. Baya bir münakaşa ettiklerinden dolayı satıcı ile görüştüm. 'Bu karpuzu boşaltıp nakliye bedelimi vermen gerekir' dedim. 'O zaman bu karpuzu al senin olsun' dedi. Ben de getirdim eşime dostuma dağıtıyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geldi. 1 haftadan beri ailem ile birlikte karpuzları satıyorum" dedi.