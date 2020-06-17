23 yıl sonra, 23 teknik adamın ardından Kadıköy zaferi

17 Haziran 2020 Çarşamba, 00:18

Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Fenerbahçe’yi 3-1 yenen Trabzonspor, ikinci maçta da rakibini 3-1 yenerek finale yükselirken, bordo-mavili ekip, 23 yıl sonra Fenerbahçe’yi deplasmanda yenmeyi başardı.

Sarı-lacivertlilerin bu sezon Galatasaray’a 20 yıllık serisini kaybetmesinin ardından Trabzonspor’a karşı 23 yıllık yenilmeme serisi sona erdi.

27 MAÇ SONRA

Trabzonspor, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yaklaşık 23 yıl sonra mağlup etmeyi başardı.

Bordo-mavili ekip, deplasmanda en son 23 Ağustos 1997'de yapılan lig maçında Fenerbahçe'ye aynı skorla üstünlük kurmuştu.

Karadeniz temsilcisi, ayrıca Kadıköy'de 27 maç sonra Fenerbahçe karşısında galip geldi.

Fenerbahçe’yi 1997-98 sezonunda Yılmaz Vural yönetiminde mağlup eden Trabzonspor’da, bu karşılaşmanın ardından Hüseyin Çimşir’e kadar 23 teknik adam görev yaptı. Söz konusu teknik adamların bir kısmının görev süresi kısa sürüp Fenerbahçe ile dış sahada oynanan maçta yer almazken 12 teknik adam ise sarı-lacivertli takım karşısında deplasman galibiyeti elde edemedi. Gordon Milne, Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu, Hans Peter Briegel, Samet Aybaba, Turgay Semerci, Ziya Doğan, Şenol Güneş, Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal, Mustafa Reşit Akçay ve Ünal Karaman bu süreçte Trabzonspor’un hocalığını yaptı.

1997 FENERBAHÇE’Yİ KADIKÖY’DE YENEN KADRO

Trabzonspor’un 23 Ağustos 1997’de oyuncu olarak görev yapan 3 isim şu anda teknik ekipte bulunuyor. Takımın Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yardımcıları Okan Özke ve kaleci antrenörü Metin Aktaş, bordo-mavililerin Fenerbahçe’yi İstanbul’da 3-1 mağlup ettiği sezonun kadrosunda yer alan isimlerdi. Söz konusu karşılaşmada Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yer almazken Metin Aktaş ve Okan Özke görev yapmışlardı.