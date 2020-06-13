24 besteci, bir dakikalık korona günlüğü besteledi

13 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

Keman sanatçısı Önder Baloğlu’nun projesi, Gedik Sanat Genel Sanat Yönetmeni Caner Akgün, Gedik Filarmoni Orkestrası Genel Müzik Direktörü Cemi’i Can Deliorman ve besteci Onur Türkmen tarafından oluşturulan Danışma Kurulu’nca yürütülüyor.

8 Haziran’dan 4 Temmuz’a kadar erişime açık eserlerin yanı sıra, besteleyiş stilleri ve yaşamları üzerine paylaşımlar ve canlı yayınlar da gerçekleştirilecek.Temmuz ayı içerisinde ise eserlerin kayıtları, bir tanıtım filmiyle sanatseverlere sunulacak.

24 bestecinin bir araya gelmesi ve projenin oluşum sürecini, besteci Onur Türkmen ve Keman Sanatçısı Önder Baloğlu’na sorduk.

FARKLI BESTECİLER

- 24 sanatçıyı nasıl belirlediniz?

Onur Türkmen: Farklı bakış açılarını temsil eden besteciler düşünüldü. Böylece, ülkemizin değişik renklerini ortaya koyan bir panaromanın sergilenmesi amaçlandı.

- Projenin adı neden “Sözsüz Günlükler”?

Türkmen: Projenin bütünü Covid’e bağlı karantina sürecinde ortaya konulan bir günlüğü yansıtıyor. Her sayfasını ayrı bir besteci yazmış oluyor. Ancak bu günlükte düşünce ve duygular sözlerle değil ses jestleri, cümleleri, dokuları ve grameri aracılığıyla ifade ediliyor.

- Korona günleri bittiğinde, canlı olarak seyredebilecek miyiz?

Önder Baloğlu: İşitme ve görme duyularının dokunma, tat ve koku duyularına nazaran her geçen gün daha fazla dijital olarak tatmin edilmesi beni bir yandan üzüyor ama bu önüne geçemeyeceğimiz insani ve teknolojik gelişmelerin bir sonucu.

İlk etapta dijital platformlarda seslendirilmesi için tasarlanan bu eserleri kısıtlamalar bitince canlı olarak da seslendirmeyi planlıyorum; çünkü hiçbir mikrofon, kamera veya ekran canlı etkileşimin ve fiziksel birlikteliğin yerine geçemez.

Bu seslendirmeler için aklımda alışıldık konser salonları dışında hem Türkiye’de hem de yurtdışında ilginç ve özel mekânlar var ki bu mekânların atmosferleri de albümümüzdeki eserlerin iç dünyalarını çok farklı ve etkileyici bir şekilde sunmamızı sağlayacaktır.

- Proje nasıl oluştu?

Baloğlu: Mart başlarında Almanya’daki izolasyonlar sebebiyle bütün konserlerim iptal olmaya başlayınca ben de ne yapabileceğimi düşünmeye başladım. Birçok müzisyen ilk haftalarda müziklerini sosyal medya kanalları üzerinden paylaşmaya çalıştılar. Gerek icracıların kendi aralarında, gerekse de seyircilerin müzisyenler ile etkileşimini ve fiziksel birlikteliğini şart koşan bu müzikler oturma odası konserleri, video ile birlikte müzik yapma denemeleri şeklinde, çoğu zaman teknik imkânsızlıkların da eklenmesiyle, oldukça düşük kaliteli kayıtlar oldu. Covid-19 kısıtlamalarının da sonucu, sosyal medya platformlarının normalden çok kullanılmaya başlanmasını gözlemlerken aklıma yıllar önce Almanya’da gerçekleştirdiğim bir proje geldi: Möge ihnen diese Stille klingen!” (“Bu sessizlik onlara tınlasın!”)

ANTON WEBERN...

- Peki, projenin anafikri?

Aslında yeni müziğe yön veren en önemli isimlerden biri olan Avusturyalı besteci Anton Webern’in 1910 yılında yazdığı “Op. 7, Keman için Dört Parça” ve Macar besteci György Kurtag’ın “İşaretler, Oyunlar ve Mesajlar” albümünden esinlenen projemin anafikri, bestecilerin günümüzdeki kompakt içerikleri çağrıştıran, yarım dakikadan bir dakikaya uzanan ama bu kısa zamanda duygusal veya entellektüel içerik olarak bir senfoniden geri kalmayacak dopdolu eserler yaratmış olmalarıydı.

Bu fikirden yola çıkarak günümüz bestecilerini izolasyon, karantina ve sosyal mesafe ortamındaki ruh hallerini yansıtan, özellikle ve öncelikle dijital platformlarda seslendirilmek üzere, yeni ve özgün birer solo keman eseri yazmaya davet etmek istedim Gedik Sanat Genel Sanat Yönetmeni Caner Akgün ve Genel Müzik Direktörü Cemi’i Can Deliorman projeye sahip çıktı.

Cemi’i Can Deliorman, Caner Akgün ve besteci Onur Türkmen’in getirdikleri objektif öneriler ile Unvoiced Diaries - Sözsüz Günlükler projesinin ana hatları belirlendi ve apayrı müzik dünyalarından 24 bestecimize yeni alışkanlıklarımıza seslenen bir üretim ortamı sağlayıp, kolektif bir “Korona Günlüğü“ albümü için 1 dakikayla sınırlı deneysel müzikleri ile rengârenk bir seçki yaratmak için çalışmalara başladık.

24 BESTECİ 24 SOLO KEMAN İÇİN MİNYATÜR

Unvoiced Diaries “Sözsüz Günlükler” ulusal ve uluslararası platformlarda ülkemizi başarıyla temsil eden, önemli sanat kurumlarında eğitim veren veya halen eğitimlerini sürdüren; 24 Türk bestecinin Pandemi sürecindeki yaratılarından oluşmaktadır.

Proje kapsamında 24 Solo Keman için Minyatür besteleyen isimler şu şekilde; Utku Aşuroğlu, Oğuzhan Balcı, Didem Coşkunseven, Mahir Cetiz, Evrim Demirel, Cem Esen, Zeynep Gedizlioğlu, Yunus Gencer, Kamran İnce, Emre Sihan Kaleli, Aslıhan Keçebaşoğlu, Özkan Manav, Deniz Nurhat, Murat Cem Orhan, Orhun Orhon, Orhan Veli Özbayrak, Enver Yalçın Özdiker, Mehmet Can Özer, Uğurcan Öztekin, Hakan Ali Toker, Ahmet Tamer Topuz, Onur Türkmen, Yusuf Yalçın, Tolga Yayalar.