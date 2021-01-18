24 bin diyaliz teknikeri atama bekliyor

18 Ocak 2021 Pazartesi, 06:00

Hem özel sektörde hem kamu sektöründe diyaliz teknikerlerinin yerine sertifikasız sağlık personelleri çalıştırılıyor. Sayıları 24 bini bulan diyaliz teknikerleri atama bekliyor.

‘SÖZLER TUTULSUN’

Türkiye’de bulunan diyaliz merkezi sayısı 882. Diyaliz Teknikerleri Platformu üyeleri, yaptıkları açıklamada, mevcut sayılarının yaklaşık 24 bin olduğunu, sertifikalı hemşire sayısının ise 11 bin olduğu anımsatarak, “Yaklaşık 6 bini diyalizde çalışmaktadır. Hemşire dışında acil tıp teknisyeni (ATT), ebe gibi unvana sahip şu anda mevcut çalışan bin civarında tabip dışı sertifikalı sağlık personeli bulunmaktadır. Günümüzde kamuda görev yapan diyaliz teknikeri sayısı ise 900 civarındadır” dediler.

YÖNETMELİĞE AYKIRI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 1 Mart 2019’da çıkarılan Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği ile diyaliz sertifika programlarının sonlandırıldığı anımsatılan açıklamada, “Kamu hastanelerinde diyaliz ünitelerinde diyaliz yönetmeliğine aykırı sertifikasız personeller çalışmaktadır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ‘Diyaliz teknikerlerinin istihdam sorununu çözüyoruz ve diyaliz ünitelerinde sadece diyaliz teknikerleriyle hizmet vermeyi hedefliyoruz’ demiştir. Ancak; 2018-2020 yılları arasında 50 bine yakın sağlık personeli alımı olmuştur. 24 bin mezunu bulunan diyaliz teknikerlerine düşen kadro sayısı 349’dur. En son yapılan 12 binlik sağlık personeli alımında ise diyaliz teknikerlerine ayrılan kadro sayısı sadece 20’dir.”

Açıklamada, hastanelerde çalışan sertifikasız personellerin servislere çekilerek yerine diyaliz teknikerleri talep edilmesi istendi.