24. İstanbul Tiyatro Festivali'nin programına güncelleme
24. İstanbul Tiyatro Festivali'nin fiziki gösterilerinin programı salgın tedbirleri sebebiyle güncellendi. Festival kapsamında izleyiciyle buluşacak "İfigenya", "Kısa Oyunlar / Mekânlar 3" oyunları ve "İyi ki Yapmışım" belgeseli iptal edildi.
"Kısa Oyunlar / Mekânlar 3"
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 24. İstanbul Tiyatro Festivali, hem fiziki hem de çevrimiçi performanslarla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Festivalin fiziki gösterimlerin programı salgın tedbirleri sebebiyle güncellendi.
"İyi ki Yapmışım"
Fiziki performanslar salgın tedbirleri sebebiyle güncellenen tarih ve saatlerde mekanlarda gerçekleşirken, online.iksv.org adresinden takip edilebilen çevrimiçi programın gösterim tarihi 14 Aralık'a kadar uzatıldı. Festival kapsamında izleyiciyle buluşacak "İfigenya", "Kısa Oyunlar / Mekânlar 3" oyunları ve "İyi ki Yapmışım" belgeseli tedbirler nedeniyle iptal edildi.
FESTİVALDE BU HAFTA
"Ben Anadolu"
24. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında, Ayça Bingöl'ün oynadığı "Ben Anadolu" 23 ve 24 Kasım'da Zorlu PSM Drama Sahnesi'nde, 28 Kasım'da ise Caddebostan Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.
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