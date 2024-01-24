24 Ocak Çarşamba BOLU MERKEZ elektrik kesintisi: MERKEZ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
BOLU MERKEZ ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. MERKEZ'de 24 Ocak Çarşamba günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte MERKEZ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
BOLU MERKEZ ilçesinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MERKEZ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MERKEZ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MERKEZ ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKMAKLAR mahallelerinde 962 SK., 967 SK., 971 SK., ÇAKMAKLAR, İZZET BAYSAL HUZUREVİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
MERKEZ ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA, RÜZGARLAR mahallelerinde ORTA MAHALLE YOLU, RÜZGARLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
MERKEZ ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞAÇCILAR, DEMIRCILER, DEMİRCİLER, DEMİRCİLER MÜCAVİR, MERKEZ mahallelerinde 4603, AGAÇÇILAR-1., AĞAÇÇILAR KÖYÜ, AĞAÇÇILAR-1. KÖY SOKAĞI, ALPAGUT YAYLA YOLU, ALPAĞUT KÖYÜ YAYLASI, ÇAMLIK KÜMEEVLERI, ÇATAK YOLU, DEMİRCİLER-3. SK., PIRAHMETLER YAYLA YOLU, PIRAHMETLER-2., PIRAHMETLER-4., PİRAHMETLER KÖYÜ YAYLASI, PİRAHMETLER DEMİRCİLER YAYLAS, PİRAHMETLER DEMİRCİLER MAH, PİRAHMETLER SİNCAN YAYLASI, PİRAHMETLER YOLU, PİRAHMETLER-2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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