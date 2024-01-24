24 Ocak Çarşamba DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 01:59

Güncelleme: 24.01.2024 - 01:59

DÜZCE ilinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde AÇELYA SK., ASALET SK., ASMA SK., ATATÜRK, ATİK SK., BASAR, BAŞAR CD., CAMİİ 2 SK., ÇUHA SK., DAMLA SK., EREĞLİ CD., HACIOĞLU CD., HASAN AĞA PARKI İÇİ YOLU, HASAN KAPTAN, HASAN KARTAN SK., İsimsiz156, İSMAİL KAPTAN SK., İSTİKLAL CD., İTFAİYE, KARABEKİR CD., KUMLUK SK., MERİÇ SK., OZAN SK., PASA, RESUL EFENDİ SK., TELLAOĞLU SK., TEVFİK İLERİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, ÇİÇEKPINAR, N KENDISI mahallelerinde ÇIÇEKPINAR, ÇIÇEKPINAR KÜME EVLER, ÇİÇEKPINAR KÖYÜ YOLU, HACI YAKUP KALAYCI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 05:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GIRESUNLULAR, OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde AĞIT SK., ÇETIN AYDOGAN, ÇETİN AYDOĞAN CD., DOĞANCILAR KÖY YOLU, GIRESUNLULAR, GÖKNAR SK., OKTAY SK., SANAYI 8, SÖGÜT, SÖĞÜT SK., ŞEHİT SADIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde MELIH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 13:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY mahallelerinde DEREKÖY İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde AKÇAKOCABEY, ATIK, BERGÜZAR SK., CEZAEVI, CEZAEVİ SK., EMİRLER CD., ESAT HOCA SK., HİSAR SK., KALYONCU SK., MEHMET ÜNNÜ SK., SEDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAM, DARIYERİMENGENCİK, DOĞANLI, ESKİ MENGENCİK, FATİH, HACIMEHMET, KAHVECI, MERKEZ, MURADİYE MENGENCİK, MURADİYE-MURADİYE MENGENCİK, N KENDISI, ŞIRALIK, UFUK, ÜÇKÖPRÜ mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 107 SK., 107., 108 SK., 109 SK., 112 SK., 112. SK., 113 SK., 113. SK., 5600. CD., 9100., 9130., 9131., 9132., CAMİ SK., ÇAM, DARIYERİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, DOGANLI, ESKİMENGENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, ESKİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, HACIMEHMET, KAHVECI, KÖY, KÖY SK., MURADİYE KÖYÜ YOLU, MURADİYE MENGENCİK KÖYÜ İÇ YOL, ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, ZİRAATCI MEHMET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇELE, FATIH, FINDIKLI, GÜNEY, KARAÇALI, N KENDISI, SIMSIR, ŞİMŞİR mahallelerinde 1 SK., 10 SK., 108., 2. SANAYİ SITESİ KÜME EVLER, 203., 208., 209., 25., 28 SK., 3 SK., 3. SANAYİ SİTESİ SK., 30 SK., 30., 4 SK., 4. SANAYİ ÇARŞISI KÜME EVLER, 4. SANAYİ SİTESİ SK., 41 SK., 41., 41. SK., 42 SK., 42. SK., 43 SK., 44 SK., 45 SK., 45., 46 SK., 46., 46. SK., 47 SK., 47. SK., 48 SK., 48., 48. SK., 49 SK., 49., 5. SANAYİ SK. KÜME EVLER, 50 SK., 51 SK., 51. SK., 6 SK., 66., 7 SK., 7., 72., 8 SK., 9 SK., 91., AKASYA SK., ANADOLU OTOYOLU KAYNAŞLI BAĞLA, ASAR SK., BATI, BATI SK., CUMHURİYET CD., DIKMEN, DİKMEN SK., DOGAN, DOĞAN SK., DOĞU SK., DÜZCE, DÜZCE CD., ESENTEPE, ESENTEPE SK., FAZILET, FAZİLET SK., FINDIK SK., FINDIKLI, GEYIK, GEYİK SK., GÜNEY, GÜVERCİN SK., KARACA SK., KARTAL SK., KAYADELEN SK., KAYNASLI BAGLANTISI, KÖYÜN KENDİSİ KÖY SOKAĞI, NARİN SK., OKUL, OKUL SK., PETEKLI, PETEKLİ SK., SAGLAM, SAĞLAM SK., ŞEKERCİ SK., TERZİLER SK., VİLLA SK., YENİ SK., YEŞİL SK., YÖRÜKLERKÖYÜYOLU, ZÜBEYDE HANIM SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, AZMİMİLLİ, DARICI mahallelerinde 487. SK., 490., 491. SK., 492. SK., 493., 493. SK., 499. SK., 512., 515. SK., 5706. SK., 5707., 5790., CEMAL HIZAL SK., ÇINAR SK., EMEL SK., HANIMELİ SK., HÜSEYİN SENA SK., MUALLİM SK., ŞEVKİ HIZAL SK., ŞÜKRÜ KOMİT SK., TESLİM SK., YAĞMUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUMCUHACIALI, KUYUMCUHACIALİ mahallelerinde 4151. SK., 4166., 4168. SK., 4175., 4178. SK., 4181. SK., 4182., 4182. SK., 4188. SK., 4189., KUYUMCU HACI ALİ KÖY İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, AZMİMİLLİ, ÇAY, DARICI mahallelerinde 405., 413. SK., 499., 5713. SK., AYDINPINAR, AYDINPINAR CD., ÇAKMAKÇI SK., DARIYERLI, DARIYERLİ SK., EMRE SK., GAZHANE CD., KARAYAKA SK., OĞUZHAN SK., OSMAN NURI, OSMAN NURİ SK., PINAR, PINAR SK., SAFAK, SERHAT, SERHAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYNALI mahallelerinde AYNALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK, YESILKÖY mahallelerinde 106, 114 SK., 118, 300 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BURHANIYE, BURHANİYE, NUSRETTIN, NUSRETTİN mahallelerinde 219., 265., 265. SK., 280., BOLU CD., GENERAL KAZIM SK., ŞEHİT PİYADE ER TUNCAY AYDIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYNALI mahallelerinde AYNALI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOLAMASI, GÜZELBAHÇE, NALBANTOĞLU, SALLAR, ŞEREFİYE, YUKARI YAHYALAR mahallelerinde 1.BAHÇELİEVLER CD., 101. SK., 4556. SK., 4557. SK., 4560. BULVAR, 4566., 4752., 4773., 4773. SK., 4775. SK., 4779. SK., 71. SK., ÇEVRE YOLU, RASİM BETİR PAŞA BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SOĞUKPINAR, YUKARI YAHYALAR mahallelerinde 4750. SK., 4752. SK., 4753., 4756. SK., 4757., 4759., 4759. SK., 4760., 4761. SK., 4762. SK., 4765. SK., 4766., 4766. SK., 4769. SK., 4771. SK., SOĞUKPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, YUKARI YAHYALAR KÖYÜ İÇ YOLU, YUKARI YAHYALAR YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YEŞİLKÖY mahallelerinde 302 SK., 304 SK., DÜZCE AKÇAKOCA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YEŞİLKÖY mahallelerinde 101 CD., 305 SK., 306 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde KIRKLAR SK., KURS SK., PALAS, PALAS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI, YAHYALAR mahallelerinde 2335. SK., 2336., 2336. SK., 2400., 5012., 5020., 5117., 5152., 5163., D 100 KARAYOLU, ZAHID KEVSERI, ZAHİD KEVSERİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT mahallelerinde KONURALP TEPECIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 850., 903. SK., 904., 904. SK., 905. SK., 906. SK., 907. SK., 908., 908. SK., 951., 979., 980., ÇİFTLİK SK., GENÇ, MEYDANLAR, MEYDANLAR SK., NEZIH TÜTÜNCÜOGLU, NEZİH TÜTÜNCÜOĞLU BULVAR, ŞEHİT RAMAZAN GEL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 10:45-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, KİREMİTOCAĞI mahallelerinde 1001. SK., 1007. SK., 1016., 1016. SK., 1017. SK., 1018., 1018. SK., 1058., 990. SK., 994., 994. SK., ESKİ BAĞDAT CD., İSTANBUL CD., SAHIN, ŞAHİN SK., URAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YENİYER mahallelerinde YENIYER MERKEZ, YENİYER KÖYÜ İÇ YOLU, YENİYER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELEN, DOĞANCILAR, HACIYERİ, HOCATMAN mahallelerinde BELEN, HACIYERİ KÖYÜ YOLU, HOCATMAN KÖYÜ YOLU, REDİFLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HEBELER, KÖSELER, N KENDISI mahallelerinde HEBELER, HEBELER KÖYÜ YOLU, KÖSELER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBÜKÜ mahallelerinde YAKABAŞI ERENLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBÜKÜ, YAKABASI, YAKABAŞI mahallelerinde 1. CD., 801, ADAPAZARI BOLU YOLU, BÜYÜK MELEN, BÜYÜK MELEN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRIK, ÇEVRİK mahallelerinde TRAFO, TRAFO SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde 8., ATMACA, ATMACA SK., AVLAYAN SK., ERBAS, ERBAŞ SK., ISTIKLAL, KIBAR, KİBAR SK., POYRAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.