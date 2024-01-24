24 Ocak Çarşamba İSTANBUL SARIYER elektrik kesintisi: SARIYER ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 01:53

Güncelleme: 24.01.2024 - 01:53

İSTANBUL SARIYER ilçesinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SARIYER ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SARIYER mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah AKAY ÇIKMAZI, AKINCILAR, ARABAYOLU, DEREM ÇIKMAZI, KAYACI ÇIKMAZI, KÖŞKLER YANI, PİLOT CENGİZ TOPEL ÇIKMAZI, SERİN ÇIKMAZI, TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI, YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL sk / TARABYA mah 25 EVLER, AKINCILAR, ARABAYOLU, GÜMÜŞ, NAZARLIK sk bölgelerinde 24/01/2024 00:00:00 - 24/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARABA YOLU, FAHRETTİN ASLAN OKULU, GÖNÜL, GÖRKEM ÇIKMAZI, HAZAR, KAMER, KUMSAL ÇIKMAZI, KURAL, MURAT, OKUL , SELVİ ÇAMI, SULTAN, TOPOYAN, YAKAMOZ, YENİ İLHAN, ÇAM, ŞAFAK, ŞALCIKIR, ŞEHİTLİK sk bölgelerinde 24/01/2024 00:00:00 - 24/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARABA YOLU, AVCILAR, BAYRAMOĞLU, ELMALIK, ERTUĞRULGAZİ , IHLAMUR AĞACI, KATİP, KÖŞKLER YANI, SABIR, YAZLIK ÇIKMAZI, YELKEN sk / KİREÇBURNU mah ARABAYOLU, DALYAN ÇIKMAZI, KÖŞKLER YANI sk bölgelerinde 24/01/2024 00:00:00 - 24/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.