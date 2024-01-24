24 Ocak Çarşamba İZMİR ÇEŞME elektrik kesintisi: ÇEŞME ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 01:54

Güncelleme: 24.01.2024 - 01:54

İZMİR ÇEŞME ilçesinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ÇEŞME ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ÇEŞME mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 17:00:00.000 saatleri arasında ALTINKUM; , İSİMSİZ120, İSİMSİZ128, İSİMSİZ136, İSİMSİZ138, İSİMSİZ139, İSİMSİZ173, İSİMSİZ195, İSİMSİZ94 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 17:00:00.000 saatleri arasında ALTINKUM MH.; BEŞ EVLER SİTESİ, İMBAT 88 KONUT SİTESİ elektrik kesintisi yaşancaktır