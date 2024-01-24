24 Ocak Çarşamba İZMİR KARŞIYAKA elektrik kesintisi: KARŞIYAKA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İZMİR KARŞIYAKA ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KARŞIYAKA'de 24 Ocak Çarşamba günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte KARŞIYAKA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İZMİR KARŞIYAKA ilçesinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KARŞIYAKA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KARŞIYAKA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 15:00:00.000 saatleri arasında BOSTANLI MH.; 6339. SK., 6341. SK., 6352/1. SK., 6353. SK., 6354. SK., AŞIK VEYSEL SK., CAHER DUDAYEV BLV., 6345. SK., 6347. SK., 6352. SK., 6352/1. SK., 6353. SK., 6355. SK., AŞIK VEYSEL SK., CAHER DUDAYEV BLV. elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 15:00:00.000 saatleri arasında ATAKENT MH.; AŞIK VEYSEL elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 15:00:00.000 saatleri arasında BOSTANLI; elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 15:00:00.000 saatleri arasında YALI; elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 15:00:00.000 saatleri arasında YALI MH.; 6440/1. SK., 6440/2. SK., 6440/3. SK., 6440/4. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır
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