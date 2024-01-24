24 Ocak Çarşamba İZMİR MENEMEN elektrik kesintisi: MENEMEN ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 01:54

Güncelleme: 24.01.2024 - 01:54

İZMİR MENEMEN ilçesinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MENEMEN ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MENEMEN mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-24 2024-01-24 08:30:00.000-2024-01-24 15:30:00.000 saatleri arasında HAYKIRAN MH.; 800. CD., 801. SK., 803. SK., 804. SK., 805. SK., 806. SK., 807. SK., 808. SK., 810. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 12:00:00.000 saatleri arasında 30 AĞUSTOS; , 7106. SK., 7117. SK., İSİMSİZ1, İSİMSİZ53, İSİMSİZ55, İSİMSİZ61, İSİMSİZ74, İSİMSİZ92, SİTE İCİ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 12:00:00.000 saatleri arasında 30 AĞUSTOS MH.; 7104. SK., 7104/1. SK., 7108. SK., 7121. SK., 7123. SK., ÇANAKKALE ASFALTI-ULUKENT CD., SİTE İÇİ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 13:00:00.000-2024-01-24 15:00:00.000 saatleri arasında 30 AĞUSTOS; , 2., İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ42, İSİMSİZ64 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 13:00:00.000-2024-01-24 15:00:00.000 saatleri arasında 30 AĞUSTOS MH.; 7120. SK., 7124. SK., EMEK BİR SİTESİ, PARK İÇİ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 13:00:00.000-2024-01-24 15:00:00.000 saatleri arasında İSTİKLAL; 7429 Sk. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 13:00:00.000-2024-01-24 15:00:00.000 saatleri arasında İSTİKLAL MH.; 2., 7410. SK., 7437. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 15:30:00.000-2024-01-24 17:00:00.000 saatleri arasında 30 AĞUSTOS; , 3. CD., 4. CD., İSİMSİZ76, SİTE İCİ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 15:30:00.000-2024-01-24 17:00:00.000 saatleri arasında 30 AĞUSTOS MH.; 7112. SK., 7201. SK., 7203. SK., 7207, 7207. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır