24 Ocak Çarşamba İZMİR ÖDEMİŞ elektrik kesintisi: ÖDEMİŞ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 01:54

Güncelleme: 24.01.2024 - 01:54

İZMİR ÖDEMİŞ ilçesinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ÖDEMİŞ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ÖDEMİŞ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 15:00:00.000 saatleri arasında BALABANLI; , BALABANLI, İSİMSİZ10, İSİMSİZ108, İSİMSİZ11, İSİMSİZ112, İSİMSİZ113, İSİMSİZ114, İSİMSİZ116, İSİMSİZ117, İSİMSİZ118, İSİMSİZ119, İSİMSİZ12, İSİMSİZ120, İSİMSİZ121, İSİMSİZ123, İSİMSİZ124, İSİMSİZ125, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ178, İSİMSİZ18, İSİMSİZ196, İSİMSİZ200, İSİMSİZ38, İSİMSİZ4, İSİMSİZ43, İSİMSİZ5, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ59, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 15:00:00.000 saatleri arasında BOZCAYAKA; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 15:00:00.000 saatleri arasında EMMİOĞLU; , İSİMSİZ46, İSİMSİZ49, İSİMSİZ51, Şeytanlı Kraağaç çiftlik küme elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 15:00:00.000 saatleri arasında ERTUĞRUL; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 15:00:00.000 saatleri arasında GERELİ; , GERELİ KÜME EVLERİ, İSİMSİZ10, İSİMSİZ100, İSİMSİZ103, İSİMSİZ106, İSİMSİZ107, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ128, İSİMSİZ13, İSİMSİZ130, İSİMSİZ134, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ19, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ67, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, İSİMSİZ96, İSİMSİZ97, İSİMSİZ98 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 15:00:00.000 saatleri arasında KARAKOVA; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ6, İSİMSİZ60, İSİMSİZ62, İSİMSİZ64, İSİMSİZ86, İSİMSİZ87 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 15:00:00.000 saatleri arasında KAZANLI; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 15:00:00.000 saatleri arasında KONAKLI; , İSİMSİZ143, İSİMSİZ145, İSİMSİZ162, İSİMSİZ197, İSİMSİZ23, İSİMSİZ270, İSİMSİZ271, İSİMSİZ273, İSİMSİZ274, İSİMSİZ56, İSİMSİZ59, İSİMSİZ61, İSİMSİZ64, İSİMSİZ66, İSİMSİZ70, İSİMSİZ81, İSİMSİZ82 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 15:00:00.000 saatleri arasında OVAKENT; , İSİMSİZ1 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 15:00:00.000 saatleri arasında SEYREKLİ; İSİMSİZ65, İSİMSİZ93 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 15:00:00.000 saatleri arasında UMURBEY; , İSİMSİZ153, İSİMSİZ176, İSİMSİZ177, İSİMSİZ178, İSİMSİZ179, İSİMSİZ180, İSİMSİZ181, İSİMSİZ182, İSİMSİZ198, İSİMSİZ199, İSİMSİZ200, İSİMSİZ46 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 15:00:00.000 saatleri arasında YOLÜSTÜ; , İSİMSİZ131, İSİMSİZ132, İSİMSİZ133, İSİMSİZ136, İSİMSİZ71 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında ÇOBANLAR; , ÇOBANLAR, İSİMSİZ158, İSİMSİZ159, İSİMSİZ160, İSİMSİZ161, İSİMSİZ162, İSİMSİZ164, İSİMSİZ167, İSİMSİZ169, İSİMSİZ176, İSİMSİZ178, İSİMSİZ179, İSİMSİZ181, İSİMSİZ183, İSİMSİZ184, İSİMSİZ185, İSİMSİZ187, İSİMSİZ188, İSİMSİZ189, İSİMSİZ190, İSİMSİZ191, İSİMSİZ192, İSİMSİZ208 elektrik kesintisi yaşancaktır