24 Ocak Çarşamba KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 01:59

Güncelleme: 24.01.2024 - 01:59

KOCAELİ ilinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR mahallelerinde CIHAN, GÜLÜMSER SK., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., ONURLU SK., SAKIRDEDE, UMUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER mahallelerinde GONCA SK., İREMNUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER, DUMLUPINAR, FATİH mahallelerinde BAHAR SK., BASARAN, ÇAKMAK, DİCLE CD., HEMŞİRE SK., ISMETPASA, İSMETPAŞA CD., KEMALPAŞA CD., KUL SK., KURTULUS CD., ÖZTÜRKLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAŞUKİYE, YANIK mahallelerinde BÖRÜLCE SK., EĞRELTİ SK., KAVLANLIK/2, SAPANCA YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde ASIR SK., AYAZKÖY SK., AYBASTI SK., CESUR SK., DEMET SK., GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GEVREK SK., GÜNEYSU SK., HATIRA SK., ILGAZ SK., İNCİR. SK., KADIOGLU, KADIOĞLU SK., KARASU SK., KIRGIZLAR SK., LEVENT SK., MİROĞLU CD., ORKİDE SK., SIRAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARÇAYIRI, SERİNLİK, ŞEVKATİYE mahallelerinde ARSLANBEY KARTEPE CD., KESTANEDÜZÜ MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, YAYGINCA MEVKII, YAYGINCA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ATAŞEHİR, ÇEPNI, ÇEPNİ, SEVKATIYE, SUADİYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde AHLAT, AHLAT CD., ANAYURT CD., ANDAÇ SK., ATAKENT SK., BAKIRLIK, BAKIRLIK CD., BIRLIK, BİRLİK SK., BLD.BSK.MUSA ÖGÜNÇ, BLD.BŞK.MUSA ÖĞÜNÇ SK., CENGAVER SK., ÇELTIKDÜZÜ, ÇELTİKDÜZÜ SK., DAĞYOLU SK., DOĞALAR SK, EFES SK., EMİRGAZİ CD., ENVER PASA, ENVER PAŞA CD., ESKİ SK., GÖKDERE SK., GÜLENLER SK., GÜLOVA SK., GÜMÜŞ ÇEŞME CD., GÜZELHİSAR CD., KARABEYLİ SK., KIŞLA CD., KIZILDERE SK., KUMLU, KUMLU SK., MAKBER SK., MERVE SK., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., OKUMUŞLAR SK., ÖĞRETMEN NECATİ ÇIKMAZI SK., SARIEVLER SK., SARIKAYA SK, ŞEHİT VOLKAN SABAZ SK., TARHAN SK., TELEFIRIK, TELEFİRİK CD., TEMEL SK., TOROS SK., UZUN, UZUN SK., ÜNİVERSİTE YOLU SK., ÜZÜLMEZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KERPE, KINCILLI mahallelerinde 11. SK., 9. SK., ANIL SK., ASIM AMCA, AZRA SK., ÇAMLIK SK., DUMLUPINAR SK., DURAK SK., GEBEŞ SK., GENÇLİK CD., HAKAN SK., İLBEY SK., KANAL SK., KAPTAN CD., KARANFİL SK., KAYALIK SK., KERPE LIMAN, KERPE MARTI, KONAK SK., KUTLU SK., LİMAN SK., MARTI SK., MENEKŞE SK., MERDİVEN SK., MIÇO CD., MOTEL SK., NAZ ÇIKMAZI SK., TEK SK., TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALKÖY, SAFALI mahallelerinde 708 SK., BERİL SK., CEMRE SK., ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., MURAT, MURAT SK., SAHİL SK., SEYREK CD., SUDE SK., VATAN, VATAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKMAKLAR, ÇALCA, ÇAVUŞLU, TAHTALI, TATARAHMET mahallelerinde ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKII, ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, DELIHASANLAR MEVKII, DELİHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAMANLI MEVKII, KARAMANLI MEVKII KÜME EVLER, TURAŞ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, AĞAÇAĞIL, ÇAKMAKLAR, ŞEREFSUNGUR, TATARAHMET, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DERELI MEVKII, DERELİ MEVKİİ KÜME EVLER, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARAMANLI MEVKİİ KÜME EVLER, YİĞİTALP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ mahallelerinde 124., 124. SK., 124/1., 124/1. SK., 136., 136. SK., 138., 138. SK., 143/1. SK., 145., 145. SK., 146. SK., 147., 147. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 109. SK., 111. SK., 134., 134. SK., 139., 139. SK., 143. SK., 50. SK., MUAMMER AKSOY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 419. SK., 422., 422. SK., 422/1. SK., 446. SK., 459. SK., 485/1., 496. SK., 496/1. SK., 496/2. SK., 496/3. SK., 497. SK., 497/1., 497/1. SK., 497/2., 497/2. SK., 510., 510. SK., 561. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, EMEK mahallelerinde 416/1. SK., 416/2., 419., 419/1. SK., 419/2., 420. SK., 421. SK., 422/3. SK., 69., 69. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 17 AĞUSTOS, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ŞİRİNYALI, YUKARI HEREKE mahallelerinde ABA SK, AÇELYA SK, ADIL, ADIM SK, ADİL SK, AGAÇ, AĞAÇ SK, AHLAK, AHVAL, AHVAL SK, AKÇALI SK., AKINCILAR SK., AKİDE SK, AKRABA SK, ALAMET, ALAMET SK, ALAN, ALAN SK., ALTINLI SK., AREFE SK, ARIF, ARİF SK, ARŞIN SK, ASLAN SK., ASLIM SK., ASUDE, AYDINTEPE, AYDINTEPE SK., AYVALI SK., BAHÇECİ SK., BAYRAK, BEKTAŞ SK., BEYLERBEYI, BEYLERBEYİ SK, BEYLERBEYİ SK., BEYZADE SK., BİLEZİKÇİ SK., BİLGİN SK., BOLLUK, BOLLUK SK., BUDAKLI SK., BUGDAY, BUĞDAY SK, BUHARA SK, CANLI SK., CIVAN, CİVAN SK, ÇAMLICA SK., ÇARSI, ÇARŞI CD., ÇAYIRLIK SK., ÇELEBİ SK., ÇIMENLIK, ÇİMENLİ, ÇİMENLİK SK., ÇOBANÇUKURU, ÇOBANÇUKURU SK., DALGIÇ SK., DEFNE SK., DİDEM SK., DİNÇ SK., DOLUNAY SK., DURU SK., EBRAR SK, EFLATUN SK, ELVAN SK., EMİNE SK., EMMİ SK, ERDEMLI, ERDEMLİ SK., ERGENEKON, ERGENEKON SK., ERMİŞ SK., ESMA SK, EZGİ SK., FATİH SULTAN MEHMET CD., FECIR, FECİR SK, FERAH SK, GAMZE SK, GAZEL SK, GÖNLÜM SK., GÜLDİBİ SK, GÜLPINAR SK., GÜMÜSLÜ, GÜMÜŞLÜ SK., GÜVENLİ SK., HATİP SK, HATTAT, HATTAT SK, HAYA SK, HAYAL, HAYAL SK., HAYMANA SK., HAYRETTİN SK., HEREKE YOLU SK, HIZMA, HİLALLER SK., HİZMET SK., HUZURLU SK., HÜRMET SK, İHLAS SK, İMSAK SK, İPEK SK., İPLİKÇİ SK., KADIM, KADIRGA SK., KAHVECILER, KAHVECİLER SK., KALENDER SK., KAMERLİ SK., KAMİL SK, KARAGÜMRÜK SK., KARANFİLLİ SK., KARDELEN SK., KATMER, KATMER SK, KAVACIK SK., KAYTANCI SK., KINA SK., KIZILCA SK., KONYA, KONYA SK., KÖŞK SK., KUM SK., KUMRULU SK., KUŞKONMAZ SK., KÜÇÜK KONAK, MANOLYAM SK., MAZLUM SK., MESKEN, MİMAR SİNAN SK., MOLLA OSMAN SK., MUTLULUK SK., NARLI, NARLI SK., NEHIRLI, NEHİRLİ SK., NERGİZLER SK., ORKİDEM SK., ORTA KONAK SK., ORTANCA SK., ÖĞRETMEN SK., ÖĞÜT SK., ÖNDERİM SK., ÖZGÜ SK., PAPATYALI SK., PINARLI SK., POYRAZ SK., RADAR CD., RÜZGAR SK., SALKIMLI, SALKIMLI SK., SANCAKLI SK., SEÇKIN, SEÇKİN SK., SEHIT MEHMET KAPLAN, SELİMİYE SK., SELVİ SK., SENTÜRK, SERİN SK., SEVGİ SK., SEYRANTEPE, SEYRANTEPE SK., SILA, SILA SK., SOYLU, SOYLU SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÜMBÜLLÜ SK., ŞANTİYE YOLU SK, ŞEHIT MEHMET KAPLAN CD., ŞEHİT MEHMET KAPLAN CD., ŞEKERLİ SK., ŞENTÜRK SK., TAKSİM SK., TAŞKIRAN SK., TUFAN DEDE SK., TURAN SK., TÜRKBEY SK., ULUSOY, ULUSOY SK., ÜLKÜ SK., VALİDE HANIM SK., VOLKANLAR SK., YALILAR SK., YASEMİNLER SK., YAYLALI, YAYLALI SK., YEDITEPE, YEDİTEPE SK., YENI ÇESME, YENİ ÇEŞME SK., YENİGÜN SK., YILGINTEPE SK., YOKUŞYOLU SK., ZAFERLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde 3236, ALP, ALP SK., ANAFARTALAR, AYNALI SAZAN SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BAYIR SK., BORA SK., BOYAOVA SK., CAN SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, DALGA SK., DAR, DAROVA SK., DEFNE CD., DEMİR SK., ESEN YALI SK., GÖKÇE SK., GÜMÜŞ SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., IHLAMUR SK., ISPARI, İNCİ SK., İSKELE SK., İSPARİ SK., İZMİT CD., KADİFE SK., KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KIRLANGIÇ, KIRLANGIÇ SK., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU, KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MURATÇIKLI SK., MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., ORKİNOS SK., ORUÇ REİS SK., SARDALYA SK., SARI ŞABAN CD., SEHRIYAR, SELANİK CD., SELVİCİK CD., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., TURNA SK., YONCA, YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 17 AĞUSTOS FAY HATTI, BAYBURT SK., BURSA, ÇUHADAR, FEVZİ PAŞA CD., FIRIN SK., HAMDİ ŞÜKRÜ SK., HOCA AHMET YESEVİ CD., MUHTAR USTAOĞLU SK., NİDA SK., SERKAN, SULTAN SELIM, SULTAN SELİM SK., TURNALI SK., VALİDE SK., YEŞİL ÇİMEN SK., YUDUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, SEHITEKREM, ŞEHİTEKREM, YENİKÖY MERKEZ, YEŞİLKENT mahallelerinde 30 AĞUSTOS SK., ALADAĞ SK., AYSUN SK., BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU SK, BAYRAMOĞLU SK., BENGÜ SK., BUHAR SK., CÜMLE SK., DEKOR SK., DİKÇE SK., DÜŞ SK., EFKAN SK., ELMAS PASA, ELMAS PAŞA SK., ERTAN SK., EVRAK SK., FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), GÜNDÜZ SK., HAMZA SK., HARMAN SK., HÜRREM SULTAN SK, HÜRRIYET, HÜRRİYET CD., IÇ, IZNIK, İÇ SK., İKİZCE SK., İKİZLER SK., İMRAN SK., İZNİK CD., KALFA SK., KAMBEROĞLU SK., KARAGÖZ SK., KATILIM SK., KILIÇASLAN CD., KIZILAY SK., KRİSTAL SK., LOJMAN SK., MANNESMAN, MANNESMAN SK., MENZIL, MENZİL SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MOR MENEKŞE SK., MUAZZAM SK., NANELİ SK., ORTAK SK., PAMUK, PAMUK SK., PILOT SK., REKABET SK., RESSAM SK., RÜYAM SK., SARDUNYA SK., SEVİNÇ SK., SU SK., TANTAOĞLU CD., TEPE CD., TUNCA SK., TUNCAY SK., TÜRKELI, TÜRKELİ SK., TÜRKOĞLU SK., TÜTÜN, TÜTÜN SK., ÜZÜMLÜ SK., VAROL SK., VUSLAT SK., YEŞİLLİK SK., YETİMOĞLU SK., YILDIZELİ CD., YÜCE SK., YÜZÜK SK., ZEYNEP ULTAV SK., ZORER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN mahallelerinde COSKUN SK., DÜLGE SK., ERİŞİM SK., ERTAN, HALKEVI, KABINE, MESUDE SK., NANELI, RAMPA SK., TAKVİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.