24 Ocak Çarşamba KOCAELİ KARTEPE elektrik kesintisi: KARTEPE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 01:59

Güncelleme: 24.01.2024 - 01:59

KOCAELİ KARTEPE ilçesinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KARTEPE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KARTEPE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KARTEPE ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR mahallelerinde CIHAN, GÜLÜMSER SK., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., ONURLU SK., SAKIRDEDE, UMUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER mahallelerinde GONCA SK., İREMNUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER, DUMLUPINAR, FATİH mahallelerinde BAHAR SK., BASARAN, ÇAKMAK, DİCLE CD., HEMŞİRE SK., ISMETPASA, İSMETPAŞA CD., KEMALPAŞA CD., KUL SK., KURTULUS CD., ÖZTÜRKLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAŞUKİYE, YANIK mahallelerinde BÖRÜLCE SK., EĞRELTİ SK., KAVLANLIK/2, SAPANCA YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde ASIR SK., AYAZKÖY SK., AYBASTI SK., CESUR SK., DEMET SK., GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GEVREK SK., GÜNEYSU SK., HATIRA SK., ILGAZ SK., İNCİR. SK., KADIOGLU, KADIOĞLU SK., KARASU SK., KIRGIZLAR SK., LEVENT SK., MİROĞLU CD., ORKİDE SK., SIRAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARÇAYIRI, SERİNLİK, ŞEVKATİYE mahallelerinde ARSLANBEY KARTEPE CD., KESTANEDÜZÜ MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, YAYGINCA MEVKII, YAYGINCA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ATAŞEHİR, ÇEPNI, ÇEPNİ, SEVKATIYE, SUADİYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde AHLAT, AHLAT CD., ANAYURT CD., ANDAÇ SK., ATAKENT SK., BAKIRLIK, BAKIRLIK CD., BIRLIK, BİRLİK SK., BLD.BSK.MUSA ÖGÜNÇ, BLD.BŞK.MUSA ÖĞÜNÇ SK., CENGAVER SK., ÇELTIKDÜZÜ, ÇELTİKDÜZÜ SK., DAĞYOLU SK., DOĞALAR SK, EFES SK., EMİRGAZİ CD., ENVER PASA, ENVER PAŞA CD., ESKİ SK., GÖKDERE SK., GÜLENLER SK., GÜLOVA SK., GÜMÜŞ ÇEŞME CD., GÜZELHİSAR CD., KARABEYLİ SK., KIŞLA CD., KIZILDERE SK., KUMLU, KUMLU SK., MAKBER SK., MERVE SK., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., OKUMUŞLAR SK., ÖĞRETMEN NECATİ ÇIKMAZI SK., SARIEVLER SK., SARIKAYA SK, ŞEHİT VOLKAN SABAZ SK., TARHAN SK., TELEFIRIK, TELEFİRİK CD., TEMEL SK., TOROS SK., UZUN, UZUN SK., ÜNİVERSİTE YOLU SK., ÜZÜLMEZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.