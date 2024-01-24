24 Ocak Çarşamba MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 01:55

Güncelleme: 24.01.2024 - 01:55

MANİSA ilinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 15:00:00.000 saatleri arasında KARAKÖY; , İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 15:00:00.000 saatleri arasında KARAKÖY MH.; KARAKÖY KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARIGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 15:00:00.000 saatleri arasında ALEMŞAHLI; , İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ161, İSİMSİZ162, İSİMSİZ163, İSİMSİZ166, İSİMSİZ167, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 15:00:00.000 saatleri arasında ALEMŞAHLI MH.; ALEMŞAHLI, ALEMŞAHLI KÖYÜ İÇ YOL, ALEMŞAHLI KÖYÜ İÇ YOLU, AŞAĞI SOKAK, AŞAĞI SOKAK İÇ YOLU, ÇAMLIK, ÇAMLIKI İÇ YOLU, İÇ YOL, ORTA, ORTA İÇ YOLU, PATİKA, YUKARI, YUKARI SOKAK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 12:00:00.000-2024-01-24 18:00:00.000 saatleri arasında AŞAĞI KOÇAKLAR; , İSİMSİZ44, ŞEHİT ESİN AKAY SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 12:00:00.000-2024-01-24 18:00:00.000 saatleri arasında AŞAĞI KOÇAKLAR MH.; ALİ İNAN SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 12:00:00.000-2024-01-24 18:00:00.000 saatleri arasında EMCELLİ; , BAÇE ARASI KÜMESİ, İSİMSİZ1, İSİMSİZ12, İSİMSİZ140, İSİMSİZ141, İSİMSİZ142, İSİMSİZ143, İSİMSİZ144, İSİMSİZ145, İSİMSİZ146, İSİMSİZ147, İSİMSİZ148, İSİMSİZ149, İSİMSİZ15, İSİMSİZ150, İSİMSİZ151, İSİMSİZ152, İSİMSİZ153, İSİMSİZ154, İSİMSİZ155, İSİMSİZ156, İSİMSİZ157, İSİMSİZ158, İSİMSİZ159, İSİMSİZ160, İSİMSİZ161, İSİMSİZ163, İSİMSİZ171, İSİMSİZ172, İSİMSİZ173, İSİMSİZ174, İSİMSİZ175, İSİMSİZ176, İSİMSİZ178, İSİMSİZ179, İSİMSİZ180, İSİMSİZ181, İSİMSİZ182, İSİMSİZ183, İSİMSİZ184, İSİMSİZ185, İSİMSİZ188, İSİMSİZ189, İSİMSİZ190, İSİMSİZ191, İSİMSİZ193, İSİMSİZ194, İSİMSİZ195, İSİMSİZ197, İSİMSİZ215, İSİMSİZ217, İSİMSİZ218, İSİMSİZ219, İSİMSİZ220, İSİMSİZ221, İSİMSİZ222, İSİMSİZ223, İSİMSİZ224, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ36, İSİMSİZ39, İSİMSİZ41, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ58, İSİMSİZ6, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 12:00:00.000-2024-01-24 18:00:00.000 saatleri arasında EMCELLİ MH.; ATATÜRK, ATATÜRK SOK., EMCELLİ KÖYÜ YOLU, HACI MUSTAFA ÖZDEMİR, KÖROĞLU, ŞEN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında YILMAZ; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ36, İSİMSİZ44, İSİMSİZ46, İSİMSİZ67, İSİMSİZ160 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında YILMAZ MH.; ÖRDEKLİ YOLU ÇİFTLİKLER SK., ÖRDEKLİ YOLU ÇİFTLİKLER SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 15:00:00.000 saatleri arasında DAVUTLAR; , DAVUTLAR KÖYÜ İÇ YOLU, İSİMSİZ2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında BODUROĞLU; , 26, 31, 34, 37, 40. SK., 47. SK, 48, 53. SK., İSİMSİZ1, MENDERES CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında BODUROĞLU MH.; 28. SK., 32. SK., 37. SK., 38. SK., 43. SK., 51. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında CİNOSMAN; , 20. SK, 26, 31, 47. SK, 6., İSİMSİZ1, İSİMSİZ11, İSİMSİZ2, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ6, İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında CİNOSMAN MH.; 21. SK., 22. SK., 29. SK., 6/D SK., 6/E SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında ÇİFTLİK; İSİMSİZ13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında HACIHİMMET; 20. SK, 28. SK., 31, 48, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında HACIHİMMET MH.; 17/B SK., 17/D SK., 23. SK., 31/B SK., 34. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında HIDIRAĞA; , 12, 124. SK., 155 (YENİ) Sk., 19. SK., 2, 21. SK., 5. SK., 6, 6., 8 ( YENİ ), 8. SK., İSİMSİZ1, İSİMSİZ12, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ26, İSİMSİZ29, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ44 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında HIDIRAĞA MH.; 10. SK., 151. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında KARAALİ; , 10, 10. SK., 10-A, 10-A., 12, 151. SK., 155 (YENİ) Sk., 18, 3, 30. SK, 8. SK., İSİMSİZ11, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ7, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında KARAALİ MH.; 1. SK., 10/B SK., 100. SK., 102. SK., 11. SK., 15. SK., 17/A SK., 23. SK., 28. SK., 3. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında KAYADİBİ; , Atatürk 56 Cd., İSİMSİZ17, İSİMSİZ20, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ29, İSİMSİZ38, ŞEFİK PAKSOY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında KAYADİBİ MH.; 104. SK., 106. SK., 108. SK., 110. SK., 133. SK., 135. SK., 137. SK., 139. SK., 141. SK., 143. SK., 157. SK., KAYADİBİ OVA YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında KOCAMEHMETAĞA; , 24. SK., 47. SK, 57, 57-A., 6., CELAL İÇÖZ, CELAL İÇÖZ CD., İSİMSİZ12, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında KOCAMEHMETAĞA MH.; 22. SK., 344. SK., 53. SK., 59. SK., 59/A SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında MEMİŞ; , 11. SK., 13. SK., 138, 17.SK, 17/C SK., 23. SK., 31, 35 SK., 37. SK., 48, 54. SK., 66. SK., 72. SK., 9. SK., ATATÜRK 56, Atatürk 56 Cad., Atatürk 56 Cd., İSİMSİZ10, İSİMSİZ8, SAÇLI EFE SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında MEMİŞ MH.; 1., 123. SK., 125. SK., 127. SK., 153. SK., 50. SK., 52. SK., YAŞAR ÇIĞ SK., YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında MUSALAR; 47. SK, 59. SK., 6., 6/F. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında ŞAİR EŞREF; , 53 Sk, 53 SK., 72, 72 Sk., 82. SK., ATATÜRK CD., ATATÜRK(56), Halit Kaya Dipli CD., İSİMSİZ104, İSİMSİZ107, İSİMSİZ108, İSİMSİZ109, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında ŞAİR EŞREF MH.; 105. SK., 107. SK., 109. SK., 111. SK., 33/A SK., 76. SK., 78. SK., 80. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında TEVFİKİYE; , 35 SK., 35. SK., 37. SK., 40. SK., 48, 53 SK., 53 YENİ, 72 Sk., ATATÜRK 56, İSİMSİZ40, MENDERES CD., SAÇLI EFE SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında TEVFİKİYE MH.; 113. SK., 115. SK., 39. SK., 41. SK., 43. SK., 45. SK., 51. SK., 54. SK., 64. SK., 68. SK., 74, 75. SK., 78. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında YENİ; , 38., CELALİÇÖZ, İSİMSİZ11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında YENİ MH.; 38. SK., 40. SK., 44. SK., 46. SK., 57. SK., 59. SK., 67. SK., ATATÜRK CD., İSMAİL HAKKI CD., KAYMAKAM ATİLLA YAŞA SK., MENDERES CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 10:00:00.000 saatleri arasında ZORAĞA; 24. SK., 59. SK., 6., İSİMSİZ3, İSİMSİZ4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında MEMİŞ; 117. SK., 119. SK., 121 Sokak, 13. SK., 138, 17.SK, 17/C SK., 23. SK., 31, 33. SK., 35 SK., 37. SK., 48, 54. SK., 66. SK., 72. SK., 9. SK., 90. SK., 92. SK., 94. SK., ATATÜRK 56, Atatürk 56 Cad., Atatürk 56 Cd., GELEMBE YOLU, İSİMSİZ10, İSİMSİZ3, İSİMSİZ47, İSİMSİZ8, SAÇLI EFE SK., , 11. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında MEMİŞ MH.; 1., 121. SK., 123. SK., 125. SK., 127. SK., 140. SK., 153. SK., 50. SK., 52. SK., 96. SK., YAŞAR ÇIĞ SK., YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında MUSALAR; 47. SK, 59. SK., 6., 6/F. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında ŞAİR EŞREF; , 122 Sk., 200 Sk, 53 Sk, 53 SK., 72, 72 Sk., 76, 79 EDİPBAYAT Sk., 82 sokak, 82. SK., ALBAY FAHİR IŞIK, ATATÜRK CD., ATATÜRK(56), Halit Kaya Dipli CD., İSİMSİZ100, İSİMSİZ104, İSİMSİZ107, İSİMSİZ108, İSİMSİZ109, İSİMSİZ112, İSİMSİZ12, İSİMSİZ121, İSİMSİZ127, İSİMSİZ128, İSİMSİZ13, İSİMSİZ130, İSİMSİZ131, İSİMSİZ134, İSİMSİZ135, İSİMSİZ149, İSİMSİZ58, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ72 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında ŞAİR EŞREF MH.; 105. SK., 107. SK., 109. SK., 111. SK., 112. SK., 114. SK., 116. SK., 118. SK., 120. SK., 130. SK., 149. SK., 33/A SK., 53., 76. SK., 78. SK., 80. SK., 82., 86. SK., 88. SK., 99. SK., AKHİSAR BERGAMA YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında TEVFİKİYE; , 150 Sk., 201 SK., 210, 222, 35 SK., 35. SK., 37. SK., 40. SK., 48, 53 SK., 53 YENİ, 72 Sk., 88. SK., 94. SK., ATATÜRK 56, GELEMBE YOLU, İSİMSİZ100, İSİMSİZ40, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ95, MENDERES CD., SAÇLI EFE SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında TEVFİKİYE MH.; 113. SK., 115. SK., 117. SK., 132. SK., 142 (YENİ) SK., 142. SK., 144. SK., 146. SK., 148. SK., 150, 218 SK., 220, 39. SK., 41. SK., 43. SK., 45. SK., 51. SK., 54. SK., 64. SK., 68. SK., 74, 75. SK., 78. SK., 80. SK., 82. SK., 84. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında YENİ; , 38., CELALİÇÖZ, İSİMSİZ11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında YENİ MH.; 38. SK., 40. SK., 44. SK., 46. SK., 57. SK., 59. SK., 67. SK., ATATÜRK CD., İSMAİL HAKKI CD., KAYMAKAM ATİLLA YAŞA SK., MENDERES CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında ZORAĞA; 24. SK., 59. SK., 6., İSİMSİZ3, İSİMSİZ4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında BODUROĞLU; , 26, 31, 34, 37, 40. SK., 47. SK, 48, 53. SK., İSİMSİZ1, MENDERES CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında BODUROĞLU MH.; 28. SK., 32. SK., 37. SK., 38. SK., 43. SK., 51. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında CİNOSMAN; , 20. SK, 26, 31, 47. SK, 6., İSİMSİZ1, İSİMSİZ11, İSİMSİZ2, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ6, İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında CİNOSMAN MH.; 21. SK., 22. SK., 29. SK., 6/D SK., 6/E SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında ÇİFTLİK; İSİMSİZ13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında HACIHİMMET; 20. SK, 28. SK., 31, 48, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında HACIHİMMET MH.; 17/B SK., 17/D SK., 23. SK., 31/B SK., 34. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında HIDIRAĞA; , 12, 124. SK., 155 (YENİ) Sk., 19. SK., 2, 21. SK., 5. SK., 6, 6., 8 ( YENİ ), 8. SK., İSİMSİZ1, İSİMSİZ12, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ26, İSİMSİZ29, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ44 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında HIDIRAĞA MH.; 10. SK., 151. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında KARAALİ; , 10, 10. SK., 10-A, 10-A., 12, 151. SK., 155 (YENİ) Sk., 18, 3, 30. SK, 8. SK., İSİMSİZ11, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ7, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında KARAALİ MH.; 1. SK., 10/B SK., 100. SK., 102. SK., 11. SK., 15. SK., 17/A SK., 23. SK., 28. SK., 3. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında KAYADİBİ; , Atatürk 56 Cd., İSİMSİZ17, İSİMSİZ20, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ29, İSİMSİZ38, ŞEFİK PAKSOY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında KAYADİBİ MH.; 104. SK., 106. SK., 108. SK., 110. SK., 133. SK., 135. SK., 137. SK., 139. SK., 141. SK., 143. SK., 157. SK., KAYADİBİ OVA YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında KOCAMEHMETAĞA; , 24. SK., 47. SK, 57, 57-A., 6., CELAL İÇÖZ, CELAL İÇÖZ CD., İSİMSİZ12, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında KOCAMEHMETAĞA MH.; 22. SK., 344. SK., 53. SK., 59. SK., 59/A SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 13:00:00.000-2024-01-24 14:00:00.000 saatleri arasında BODUROĞLU; , 31, 34, 37, 48, İSİMSİZ1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 13:00:00.000-2024-01-24 14:00:00.000 saatleri arasında BODUROĞLU MH.; 37. SK., 38. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 13:00:00.000-2024-01-24 14:00:00.000 saatleri arasında HACIHİMMET; 31, 48, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 13:00:00.000-2024-01-24 14:00:00.000 saatleri arasında HACIHİMMET MH.; 17/B SK., 17/D SK., 31/B SK., 34. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 13:00:00.000-2024-01-24 14:00:00.000 saatleri arasında KARAALİ; , 155 (YENİ) Sk., 3, 30. SK, İSİMSİZ11, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ7, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 13:00:00.000-2024-01-24 14:00:00.000 saatleri arasında KARAALİ MH.; 1. SK., 100. SK., 102. SK., 11. SK., 15. SK., 23. SK., 28. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 13:00:00.000-2024-01-24 14:00:00.000 saatleri arasında KAYADİBİ; , Atatürk 56 Cd., İSİMSİZ17, İSİMSİZ20, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ29, İSİMSİZ38, ŞEFİK PAKSOY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 13:00:00.000-2024-01-24 14:00:00.000 saatleri arasında KAYADİBİ MH.; 104. SK., 106. SK., 108. SK., 110. SK., 133. SK., 135. SK., 137. SK., 139. SK., 141. SK., 143. SK., 157. SK., KAYADİBİ OVA YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 13:00:00.000-2024-01-24 14:00:00.000 saatleri arasında MEMİŞ; , 11. SK., 13. SK., 138, 17.SK, 17/C SK., 23. SK., 31, 35 SK., 37. SK., 48, 54. SK., 66. SK., 72. SK., 9. SK., ATATÜRK 56, Atatürk 56 Cad., Atatürk 56 Cd., İSİMSİZ10, İSİMSİZ8, SAÇLI EFE SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 13:00:00.000-2024-01-24 14:00:00.000 saatleri arasında MEMİŞ MH.; 1., 123. SK., 125. SK., 127. SK., 153. SK., 50. SK., 52. SK., YAŞAR ÇIĞ SK., YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 13:00:00.000-2024-01-24 14:00:00.000 saatleri arasında TEVFİKİYE; , 35 SK., 35. SK., 37. SK., 48, 53 YENİ, 72 Sk., ATATÜRK 56, İSİMSİZ40, SAÇLI EFE SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 13:00:00.000-2024-01-24 14:00:00.000 saatleri arasında TEVFİKİYE MH.; 115. SK., 39. SK., 41. SK., 43. SK., 45. SK., 54. SK., 64. SK., 68. SK., 75. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında 4 EYLÜL; , 303. SK., İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ66, İSİMSİZ68, , İSİMSİZ35, İSİMSİZ54, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ59, İSİMSİZ60 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında 4 EYLÜL MH.; 294., 296, 296., 297., 298., 299., 300., 301., 302., 303, 304. SK., 305., 308., 344., AKASYA, IŞIK, MENEKŞE, ŞHT.DURMUŞ GÜÇLÜ, ZÜMRÜT, 294., 299., 300., 308., 309., ATATÜRK BLV., AVAROĞLU, M.AKİF ERSOY, MEVLANA, OSMAN GAZİ, ŞHT.DURMUŞ GÜÇLÜ, ŞHT.MEHMET ALİ KARADUMAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.