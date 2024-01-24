24 Ocak Çarşamba SAKARYA ARİFİYE elektrik kesintisi: ARİFİYE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 01:59

Güncelleme: 24.01.2024 - 01:59

SAKARYA ARİFİYE ilçesinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ARİFİYE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ARİFİYE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

ARİFİYE ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, ADNAN MENDERES CD., ALEV SK., ASYA SK., BATUHAN SK., ÇAGATAY, DORUK, DORUK SK., DUMAN SK., FERHAT SK., IŞIK SK., İRFAN, MEGALİN SİTESİ İÇİ YOLU, MEHTAP, MÜGE, SARRAF, SITELER, SONGÜL, ŞİMŞEK SK., TUFAN SK., UFUK, ÜNLÜ, YENIAY, YENIGÜN, YILDIZ, YILDIZ SK., ZERDALİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ANADOLU OTOYOLU, ARİF BEY CD., ARİFİYE - SAPANCA YOLU, EMEK, FERHAT, FIRAT, FIRAT SK., GÖL YOLU, GÖLBASI, GÖLBAŞI, GÖLBAŞI PİKNİK ALANI İÇİ YOLU, ÜNLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY, FATİH mahallelerinde ATATÜRK CD., AYAZ SK., AYYILDIZ, BATUHAN, BULUT SK., ÇAĞATAY, DURMAZ, ECRİN, GÖKKUŞAĞI SK., GÜN, GÜN SK., IRFAN, ISIK, KANARYA SK., KASIRGA SK., KUDÜS, KUDÜS CD., LEYLEK SK., MINA, MİDYAT SK., ÖZLEM EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, PUSULA, REZZAK, SAMANYOLU SK., SEHER, SEHER SK., SEMA SK., TAN SK., TUFAN, UFUK SK., ÜNAL, YANYOL SK., YENIGÜN CD., YENİGÜN CD., YILDIRIM SK., ZERDALI, ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.