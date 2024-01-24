24 Ocak Çarşamba SAKARYA GEYVE elektrik kesintisi: GEYVE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 01:59

Güncelleme: 24.01.2024 - 01:59

SAKARYA GEYVE ilçesinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GEYVE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GEYVE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

GEYVE ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR, ÇELTİKLER, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 926., AĞAÇDELEN SK., BAHÇELER, BAHÇELER SK., BUHARA SK., CİHAT GARAJ SK., CİHAT SK., ERZURUM, ERZURUM SK., FARABI SK., FARABİ SK., İBNİ HALDUN SK., KAYA, KUTSI BEY, MEZBAHANE SK., ORHUN SK., PİRİREİS SK., RIZA BEY SK., SELÇUK, SELÇUK SK., SOMUNCU BABA, SOMUNCU BABA SK., YÜKSEK OKUL SK., YÜKSEK OKUL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİ, HIRKA, KÖPRÜBAŞI, ORHANIYE, ORHANİYE, YÖRÜKLER mahallelerinde 1151., 1152., 1153. SK., 1305., 3201., 3203., 3209., 932., AÇMALAR SK., AKSEMSETTIN, AKŞEMSETTİN SK., ANAOKULU, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ, ANKARA CD. 3. ÇK., AY, AY SK., BARIŞ MANÇO SK., CİHAN SK., ÇAĞLAR SK., ÇAKIR SK., DEĞİRMEN CD., DENIZLI, DR.SADIK AHMET SK., GELİNCİK SK., GEYVE MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HAFIZ HASAN SK., HEDİYE SK., HIRKA SK., İSMAİL AKÇA SK., KARAAGAÇ, KAVAKLAR, KAVAKLAR SK., KENAN EVREN SK., KOSOVA, KOSOVA SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MANOLYA SK., MUTLU, MUTLU SK., NILÜFER, NİĞBOLU SK., NİLÜFER SK., SABRI TARHAN SK., SABRİ TARHAN SK., STAT SK., TUĞRUL BEY SK., TURAN, TÜRKMEN SK., YAMAN SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, BAGCAZ, BAĞCAZ, BELPINAR, BURHANIYE, BURHANİYE, DEREKÖY, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, ESME, EŞME, GÜNEY, HIRKA, KAMISLI, KAMIŞLI, KARAÇAM, KIZILKAYA, KORU, KULFALLAR, SARAÇLI, SETÇE, SÜTALAN, YÖRÜKLER mahallelerinde 1507., 2101., 2104., 2653., 2658., 2659., 2663., 2664., 2665., 2667., 2671., 2873.-, 2953., 3656., 3803., 4255., 934., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AKSEKİ SK., ANKARA CD., ASAGI, AŞAĞI SK., BAĞCAZ KÖYÜ İÇ YOLU, BELPINAR, BELPINAR SK., BURHANIYE, BURHANIYE SK., BURHANİYE SK., CELALLER, DEDEYERI, DEREKÖY SK., DISLILER, DİŞLİLER SK., DOĞANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, DURAKLAR, DURAKLAR-, DURMUSLAR, ELMADERE SK., ESME- SK., EŞME, EŞME SK., GEYVE TARAKLI, GÜNEY KÖY İÇİ YOLU, GÜNEY KÖYÜ İÇ YOLU, HASANLAR, HASANLAR SK., HIRKA, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz76, KAMIŞLI KÖYÜ İÇ YOLU, KARAVANLAR, KARAVANLAR SK., KARSI, KARŞI SK., KAVAKLAR-, KAZAKLAR, KEMERLER, KEMERLER SK., KIRAN, KIRAN SK., KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KORU KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR, KULFALLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR SK., KÜP, MERKEZ-, MERKEZ SK., ORTA SK., ORTAKÖY, ORTAKÖY SK., SAÇLIK, SARAÇLI, SARAÇLI KÖYÜ İÇ YOLU, SARAÇLI SK., SETÇE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞEHİT RECEP DEMİR SK., UZUNTARLA, YAYALAR, YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.