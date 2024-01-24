24 Ocak Çarşamba SAKARYA HENDEK elektrik kesintisi: HENDEK ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 02:00

Güncelleme: 24.01.2024 - 02:00

SAKARYA HENDEK ilçesinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında HENDEK ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte HENDEK mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

HENDEK ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADERE mahallelerinde KARADERE SITESI, MERKEZ_27, MERKEZ_284 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADERE mahallelerinde HENDEK KARADERE YOLU, KIRKTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ, MERKEZ_103, MERKEZ_114, MERKEZ_166, MERKEZ_264, MERKEZ_304, MERKEZ_332, MERKEZ_89 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.